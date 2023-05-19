Лидеры G7 рассчитываются с Украиной, которой не дает покоя ядерное наследие Хиросимы

[1/5] Фотография президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды, которые составили двухсторонний список перед съездом дирижантов G7 в Хиросиме. / Фото приза 18 мая 2023 года в… Читать далее

ХИРОСИМА, Япония (Рейтер) — Лидеры развитых демократий мира начали свой саммит Большой семерки в пятницу в Хиросиме с мрачных воспоминаний об издержках войны, когда они борются с конфликтом на Украине.

В преддверии саммита, посвященного прекращению войны России на Украине и предотвращению конфликта с Китаем, премьер-министр Японии Фумио Кисида соберет мировых лидеров у мемориала мира в японском городе, разрушенном атомной бомбой во время Второй мировой войны.

Страны «большой семерки» — США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Канада и Италия — готовятся использовать саммит, чтобы объявить о жестких санкциях против России и обсудить стратегию выхода из конфликта, который длится более года и показывает никаких признаков окончания. смягчение.

Москва заявила, что в случае необходимости готова использовать свой ядерный арсенал для защиты своей «территориальной целостности». Кисида, который представляет Хиросиму в нижней палате японского парламента, сказал, что выбрал город для проведения саммита, чтобы сосредоточить внимание на контроле над вооружениями.

«Вы услышите мощное заявление о единстве, силе и приверженности в нашем ответе на агрессивную войну России», — сказал высокопоставленный представитель администрации Байдена. Будут предприняты новые шаги для экономической изоляции России и ослабления ее способности вести войну».

По словам представителя США, в рамках этих усилий каждый из членов G7 обнародует новые санкции. Этот человек сказал, что США собираются добавить 70 организаций в свой экспортный черный список, расширив свои санкционные полномочия до 300 организаций, а также новых секторов российской экономики.

Цель состоит в том, чтобы закрыть лазейки для уклонения в странах от Европы до Азии и Ближнего Востока, нацелиться на товары, которые Россия использует для ведения войны, уменьшить зависимость от экспорта энергоресурсов этой страны и перекрыть доступ Москвы к международной финансовой системе.

Официальные представители ЕС заявили, что лидеры намерены предпринять шаги по улучшению отслеживания ограненных алмазов, чтобы в конечном итоге прекратить торговлю драгоценными камнями из России.

Китай тоже в центре внимания

Китай также должен занять видное место на переговорах в пятницу, поскольку страны G7 обсуждают, как справиться с тем, что они считают угрозой со стороны Пекина для глобальных цепочек поставок и экономической безопасности, не отталкивая при этом сильного и важного торгового партнера.

Создание единой политики в отношении России и Китая было приоритетом для президента США Джо Байдена, даже когда он прервал свою поездку в Азию, чтобы справиться с борьбой за сокращение внутреннего долга, которая грозила добавить экономический кризис в повестку дня мировых лидеров.

Финансовые лидеры G7 в Японии предупредили в минувшие выходные о росте экономической неопределенности после тихого завершения встречи, которая была частично омрачена опасениями по поводу долгового кризиса в США.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский выступит перед лидерами G7, хотя он может сделать это в формате видеоконференции, а не лично.

Также среди гостей саммита есть многие соседи Японии и Китая по Индо-Тихоокеанскому региону, в том числе Австралия, председатель Африканского союза Коморские острова, Форум тихоокеанских островов, острова Кука, Индия, АСЕАН, Индонезия, Южная Корея и Вьетнам.

«Большая семерка» надеется на сближение с членами «Глобального Юга», чтобы противостоять роли Китая на мировой арене. Но еще предстоит увидеть, насколько прямым будет язык стран по отношению к Китаю. Некоторые члены G7 скептически относятся к подписке о контроле над инвестициями в Китае.

Часть стратегии включала усиление внимания к полупроводникам, поскольку страны стремятся диверсифицировать свою деятельность за пределами Китая, а также лишить эту страну доступа к передовым технологиям, которые можно было бы использовать в военных целях.

Кишида встретился с руководителями Micron Technology Inc (MU.O), Intel Corp (INTC.O) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) (2330.TW) в четверг.

Он также работал над более тесными военными отношениями между пацифистской страной и другими странами, включая подписание «Хиросимского соглашения» с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Две страны также договорились о более тесном сотрудничестве в области поставок своих компьютерных чипов.

(Отчетность Тревора Ханикатта) Дополнительные отчеты Джеффа Мейсона, Сьюзен Хеви, Джона Айриша и Андреаса Рейнке; Монтаж Дэвид Долан и Алистер Белл

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