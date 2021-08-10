Лидер Беларуси атакует Запад через год после разгрома протестов

Министерство финансов США в понедельник добавлен В санкционный список попали 27 физических и 17 юридических лиц, истощая экспортную выручку страны. В прошлом месяце президент Байден встретился со Светланой Тихановской, маловероятным лидером белорусской оппозиции, которая была вынуждена бежать из страны вскоре после того, как она была объявлена ​​победительницей президентских выборов.

На протяжении многих лет Лукашенко уравновешивал свою внешнюю политику, настраивая Запад против России, пытаясь сохранить ее независимость, получая при этом экономическую поддержку от обеих сторон. Но поддержка г-на Путина во время протестов – включая завуалированную угрозу военного вмешательства в случае необходимости – стала для Лукашенко жизненно важным средством жизни. Санкции Запада сблизили Лукашенко с Путиным.

Но во время пресс-конференции, которую назвали «большим разговором с президентом», Лукашенко изобразил Россию и Путина как зависимых от Беларуси больше, чем наоборот. Он подчеркнул, что Беларусь, граничащая с Польшей и странами Балтии, входящими в НАТО, была последним бастионом России против Запада.

Следуя этой линии разногласий, он настаивал на том, что протесты против него в прошлом году были вызваны странами Запада, которые пытались атаковать «сердце России», разжигая беспорядки в Беларуси.

«Вместе с президентом России мы сразу поняли, чего они от нас хотят», – сказал он.

Несмотря на его сегодняшние возражения, правление Лукашенко зависит от его личных отношений с Путиным, сказала Катя Глодд, аналитик Центра анализа европейской политики. Она сказала, что в любой момент г-н Путин может «принять другое решение» относительно белорусского лидера, например, «подтолкнуть его к референдуму» по новой конституции и уйти в отставку.

Во время пресс-конференции он допустил, что Беларусь ведет переговоры с Россией по поводу еще одного кредита в 1 миллиард долларов, однако Лукашенко настаивал на том, что его страна останется независимой и никогда не сольется с Россией.