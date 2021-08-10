Лидер Беларуси атакует Запад через год после разгрома протестов

Министерство финансов США в понедельник добавлен В санкционный список попали 27 физических и 17 юридических лиц, истощая экспортную выручку страны. В прошлом месяце президент Байден встретился со Светланой Тихановской, маловероятным лидером белорусской оппозиции, которая была вынуждена бежать из страны вскоре после того, как она была объявлена победительницей президентских выборов.
На протяжении многих лет Лукашенко уравновешивал свою внешнюю политику, настраивая Запад против России, пытаясь сохранить ее независимость, получая при этом экономическую поддержку от обеих сторон. Но поддержка г-на Путина во время протестов – включая завуалированную угрозу военного вмешательства в случае необходимости – стала для Лукашенко жизненно важным средством жизни. Санкции Запада сблизили Лукашенко с Путиным.
Но во время пресс-конференции, которую назвали «большим разговором с президентом», Лукашенко изобразил Россию и Путина как зависимых от Беларуси больше, чем наоборот. Он подчеркнул, что Беларусь, граничащая с Польшей и странами Балтии, входящими в НАТО, была последним бастионом России против Запада.
Следуя этой линии разногласий, он настаивал на том, что протесты против него в прошлом году были вызваны странами Запада, которые пытались атаковать «сердце России», разжигая беспорядки в Беларуси.
«Вместе с президентом России мы сразу поняли, чего они от нас хотят», – сказал он.
Несмотря на его сегодняшние возражения, правление Лукашенко зависит от его личных отношений с Путиным, сказала Катя Глодд, аналитик Центра анализа европейской политики. Она сказала, что в любой момент г-н Путин может «принять другое решение» относительно белорусского лидера, например, «подтолкнуть его к референдуму» по новой конституции и уйти в отставку.
Во время пресс-конференции он допустил, что Беларусь ведет переговоры с Россией по поводу еще одного кредита в 1 миллиард долларов, однако Лукашенко настаивал на том, что его страна останется независимой и никогда не сольется с Россией.