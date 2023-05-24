Лидер Гонконга заявил, что полиция расследует подозрительные изъятия органов из реестра доноров.

Глава исполнительной власти Гонконга Джон Ли заявил, что полиция расследует подозрительные заявления от людей, желающих отказаться от городской схемы донорства органов, и осудил предполагаемую попытку навредить этой схеме как постыдную.

Городская система регистрации донорства органов получила почти 5800 запросов на снятие средств за пять месяцев с декабря, когда правительство подняло вопрос о создании программы взаимопомощи по пересадке органов с материковым Китаем. Более половины пулл-реквестов оказались недействительными либо из-за дублирующихся приложений, либо из-за людей, которые никогда не регистрировались.

На регулярном брифинге для СМИ во вторник Ли указал на тех, кто отозвал свои заявки без регистрации, назвав эти действия подозрительными.

«Я решительно осуждаю тех, кто пытается нанести вред этой благородной системе спасения жизней за счет донорства органов», — сказал он. «Это постыдный поступок».

Гонконг, бывшая британская колония, вернувшаяся в состав Китая в 1997 году, имеет отдельную систему сопоставления донорских органов с пациентами и не имеет постоянного механизма обмена трупными органами с учреждениями материкового Китая. Трансграничные трансплантации разрешались в каждом конкретном случае.

В соответствии с системой отказа в Гонконге в настоящее время зарегистрировано более 357 000 человек в финансовом центре с населением 7 миллионов человек. Пожертвования органов встретили сопротивление как в Гонконге, так и в Китае из-за укоренившегося культурного желания сохранить трупы нетронутыми.

В понедельник правительство выступило с резким заявлением, в котором говорится, что оно не может исключить попытки выхода небольшого числа людей с целью подорвать репутацию режима и увеличить административное бремя. Не называя никаких платформ или каких-либо лиц, она сказала, что небольшое количество людей очернило добродетель донорства органов, продвигая идею о том, что доноры должны проверять реципиентов в Интернете. Она добавила, что некоторые призывали других выйти из системы.

На похожем на Reddit форуме LIHKG в Гонконге, где сторонники демократии обсуждали стратегии антиправительственного движения 2019 года, некоторые пользователи скептически отнеслись к предложенной системе. Другие разместили ссылку для выхода из реестра.

Правительство Гонконга выдвинуло это предложение после того, как в декабре девочка перенесла первую в городе трансплантацию сердца с использованием сердца, пожертвованного из материкового Китая. Она сказала, что рассматриваемая программа помощи органов может быть запущена сразу же после того, как медицинский персонал не сможет подобрать донорский орган подходящему пациенту на месте.

Политическая размолвка по поводу предложенной программы взаимопомощи отразила недоверие некоторых жителей Гонконга к системе здравоохранения Китая, а также их недовольство Пекином, который расправился с продемократическим движением города с помощью радикального закона о национальной безопасности. .

Медицинские стандарты в Гонконге одни из самых высоких в мире. В то время как медицинская система Китая продвинулась вперед за последние несколько десятилетий, многие жители Гонконга по-прежнему скептически относятся к медицинским услугам, которые она предоставляет. Заявления о насильственном удалении органов В Китае, особенно преследование задержанных представителей меньшинств, усилило беспокойство по поводу трансграничного сотрудничества с агентствами.

В 2015 году в Пекине прекратили трансплантацию органов Взято у заключенных, казненных в ответ на проблемы с правами человека, и позже предоставило данные международному сообществу, чтобы показать, что оно борется с незаконными трансплантациями органов. .