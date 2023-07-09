Лидер группировки «Исламское государство» был убит во время езды на мотоцикле с американскими беспилотниками.Россию преследовали: чиновники

По словам американских военных, это три беспилотника MQ-9 Reaper. Преследование со стороны российских боевиков В воскресенье Центральное командование США объявило, что беспилотники над Сирией были теми же беспилотниками, которые позже нанесли авиаудар, в результате которого погиб высокопоставленный лидер Исламского государства.

Центральное командование США заявило, что Усама аль-Мухаджир был убит в пятницу.

Он был убит во время езды на мотоцикле на северо-западе Сирии, сообщил ABC News представитель Министерства обороны, в районе, где Соединенные Штаты наносили другие удары по лидерам террористов, действовавшим в районе, контролируемом сирийским правительством, и где российские военные также проводят воздушные операции. в области. Поддержите сирийский режим.

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Новости об ударе завершились три дня напряженной конфронтации, когда Соединенные Штаты критиковали российских пилотов за «небезопасное и непрофессиональное» поведение их беспилотников, пролетающих над Сирией.

«Удар в пятницу был нанесен теми же MQ-9, которые ранее в тот же день подвергались преследованиям со стороны российских самолетов в ходе почти двухчасового противостояния», — говорится в заявлении Центрального командования США в воскресенье.

ФОТО: Российский истребитель Су-35 приближается к американскому MQ-9 5 июля 2023 года над Сирией. (ВВС США)

Американские военные также осудили поведение российских пилотов и заявили, что они «преследовали» беспилотники Reaper, выполнявшие контртеррористические миссии над Сирией, в ходе двух отдельных инцидентов в среду и четверг.

Чтобы подчеркнуть это поведение, Пентагон Рассекречено На нем были показаны два видео, на которых российские военные самолеты сбрасывали парашютные бомбы перед беспилотниками, и один из самолетов включал форсажные камеры — все эти действия побудили беспилотники предпринять маневры уклонения.

В пятницу был третий день подряд взаимодействия между российскими истребителями и американскими беспилотниками, когда Центр ВВС США заявил, что «российские самолеты совершили 18 непрофессиональных сближений, заставив MQ-9 реагировать, чтобы избежать небезопасных ситуаций».

«Мы ясно дали понять, что по-прежнему привержены разгрому ИГИЛ во всем регионе», — заявил в воскресенье командующий Центральным командованием США генерал Майкл «Эрик» Корелла. «ИГИЛ представляет угрозу не только для региона, но и за его пределами».

История продолжается

ФОТО: российские военные самолеты Су-34 и Су-35 используют осветительные ракеты на траектории полета американского MQ-9 6 июля 2023 года над Сирией. (ВВС США)

Центральное командование США заявило, что, хотя «нет никаких признаков того, что в результате этого удара были убиты какие-либо мирные жители», официальные лица «оценивают сообщения о жертвах среди гражданского населения».

Американская авиация обычно действует в восточной Сирии, где 900 американских солдат участвуют в операциях против ИГИЛ, а российские войска и авиация действуют в западной Сирии в поддержку президента Башара Асада.

Тот факт, что авиаудар был нанесен недалеко от Алеппо на северо-западе Сирии, может помочь объяснить, почему американские беспилотники часто контактировали с российскими истребителями, летевшими с близлежащей авиабазы ​​Хмеймим.

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На прошлой неделе представитель Пентагона отверг заявления Министерства обороны России о том, что американские беспилотники летали в районах, где летают российские самолеты, предположив, что США несут ответственность за размолвки.

Однако в предыдущих случаях американские самолеты действовали на северо-западе Сирии, нанося авиаудары по высокопоставленным лидерам ИГИЛ.

В течение многих лет обе армии регулярно использовали линию безопасности для разрешения конфликтных ситуаций, чтобы заблаговременно уведомлять о том, где их самолеты будут работать над Сирией, чтобы предотвратить любые небезопасные взаимодействия.

Представители США заявили, что в последние месяцы Россия перестала регулярно пользоваться этой линией.

Лидер группировки «Исламское государство» был убит во время езды на мотоцикле с американскими беспилотниками.Россию преследовали: чиновники появилось в оригинале abcnews.go.com