Лидер Китая № 3 проведет самую высокопоставленную личную встречу с российским Путиным со времен вторжения в Украину: государственные СМИ

Ли Чжаньшу, член Постоянного комитета Политбюро Коммунистической партии Китая и главный депутат страны, встретится с Путиным во время Восточного экономического форума, сообщило российское государственное информационное агентство ТАСС.

Их встреча проложит путь к встрече высшего лидера Китая Си Цзиньпина с Путиным на следующей неделе в Узбекистане.

Посол России в Пекине Андрей Денисов сообщил журналистам в среду, что Си встретится с Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), запланированном на 15 и 16 сентября, сообщает ТАСС.

Это была первая встреча лицом к лицу между двумя лидерами, которые наладили тесные связи после вторжения России в Украину в начале этого года. Это также будет первая зарубежная поездка Си Цзиньпина с первых дней пандемии коронавируса.

Ли прибыл во Владивосток в среду для участия в форуме, став самым высокопоставленным китайским чиновником, покинувшим Китай с начала пандемии, когда страна закрыла границы и ограничила частную дипломатию. Остановка является частью 10-дневного зарубежного турне, в ходе которого Ли посетит Россию, Южную Корею, Монголию и Непал, начиная со среды, как сообщили на этой неделе китайские государственные СМИ.

Ожидаемая встреча с Путиным подчеркивает важность связей России с Китаем, даже несмотря на то, что Москва столкнулась с негативной реакцией международного сообщества после неспровоцированного вторжения на Украину в начале этого года.

Это происходит всего за несколько недель до важного политического собрания каждые пять лет в Пекине, где Си Цзиньпин, как ожидается, нарушит традицию и придет к власти на третий срок, закрепив за собой роль самого могущественного лидера Китая за последние десятилетия.

Москва и Пекин стали близкими партнерами в последние годы, поскольку обе страны сталкиваются с напряженностью в отношениях с Западом, а Си и Путин объявили о «безграничном» партнерстве между двумя странами за несколько недель до вторжения России в Украину. Пекин отказался осудить вторжение, вместо этого неоднократно обвиняя в конфликте НАТО и США.

Две страны дали понять, что их партнерство прочно: министерство иностранных дел Китая заявило, что они договорились «углубить практическое сотрудничество» во время встречи министра иностранных дел Китая Ван И и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в прошлом месяце. Встреча в Пномпене.

Аналогичные комментарии Ли сделал во время встречи с послом России в Китае Андреем Ивановичем Денисовым в Пекине в преддверии его ожидаемого визита в Россию. Ли Ангу, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, подчеркнул, что две страны «движутся в правильном направлении под стратегическим руководством двух лидеров, при твердой взаимной поддержке и стабильном политическом доверии». Правительственные СМИ.

Пока неясно, что Путин и Ли обсудят в ходе ожидаемой встречи на форуме, посвященном развитию инвестиционных связей между восточным регионом России и глобальными инвесторами. Путин выступил в среду.

Их встреча состоялась накануне объявления российского энергетического гиганта «Газпром» во вторник о подписании соглашения о переводе платежей за поставки газа в Китай в юанях и рублях вместо долларов. Импорт энергоресурсов Китаем из России в этом году достиг рекордно высокого уровня по некоторым товарам, поскольку Запад ввел санкции против Москвы, а китайские покупатели скупили топливо по сниженным ценам.

Среди других участников форума, которые, как ожидается, встретятся с Путиным, — председатель Государственного исполнительного комитета Мьянмы и главнокомандующий службами безопасности Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлаинг, премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Монголии Лувсаннамрейн Оюн-Эрден.