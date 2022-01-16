Лидер НАТО заявил, что предотвращение войны в Украине находится в руках России

По словам генсека НАТО, Россия и Украина не проявляют гибкости, когда есть острая необходимость в дипломатии для разрешения кризиса в Восточной Европе.

В интервью CBC News, которое вышло сегодня в эфир, Йенс Столтенберг спросил, может ли правительство президента Украины Владимира Желенского сделать больше, чтобы оттолкнуть Европу от грани новой войны в соответствии с действующими Минскими договоренностями.

По его словам, Москва ускорила нынешний кризис.

«Захватите Россию», — сказал Столтенберг главному политическому корреспонденту CBC Розмари Бартон. «Ожидать, что агрессор активизируется, — это значит вкладывать все внутрь себя. [a] Странный, перевернутый путь».

По словам Столтенберга, НАТО готово сидеть сложа руки и выслушивать опасения Москвы до тех пор, пока Россия «возвышается».

Представитель Кремля назвал состоявшийся на этой неделе раунд переговоров по безопасности с участием США, НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) «проваленным».

Александр Лукашевич, посол России в ОБСЕ, предупредил о «катастрофических последствиях», если обе стороны не согласятся с красными линиями обороны России. Он сказал, что, хотя новых переговоров не планируется, Москва не откажется от дипломатии.

Бывший премьер-министр Норвегии Столтенберг, который обсуждал пограничные вопросы с русскими на Крайнем Севере, выразил уверенность в возможности достижения соглашения с Москвой.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг беседует с представителями СМИ перед канадским бронетранспортером LAV-6 под Ригой, Латвия. (Стефани Дженсер / CBC)

«Самое главное, что я усвоил, это то, что между обороной, силой и диалогом нет противоречия. Пока мы сильны, пока мы едины, мы можем вести диалог с Россией и обсуждать многие вопросы», — сказал он. . «Разговор, речь и диалог — это не признак слабости, это признак силы».

С помощью США, Франции и Германии были достигнуты два мирных соглашения о прекращении боевых действий на востоке Украины. Они называются Минскими соглашениями, и они создали обстановку политического тупика.

«Стратегия России должна снова усилиться»

Доминик Арел, профессор Оттавского университета и глава отдела украинских исследований школы, сказал, что у правительства в Киеве нет возможности политически удовлетворить просьбу России в Минских соглашениях. Борется с украинскими игроками с 2014 года.

Попытки изменить конституцию Украины при бывшем президенте Педро Порошенко закончились уличным насилием, а рекомендации нынешней администрации Желенского о предоставлении убежища были названы «предательскими», сказал Арел.

«Украина не может двигаться политически», — сказал он. «В отсутствие движения стратегия России снова усиливается».

Было бы очень сложно найти путь к миру, не пройдя через Донбасс. Арел сказал, что ему интересно, не слишком ли поздно. Он сказал, что у России «повышенные требования» и что речь больше не идет о Минских соглашениях.

Он добавил, что теперь кризис касается «законности любого присутствия НАТО к востоку от Берлина» и что Москва, по сути, «бросает вызов порядку после холодной войны».

В Белом доме заявили, что Россия может планировать «фальшивые флаги»

Белый дом заявил в пятницу, что отчеты американской разведки указывают на то, что Россия нанесла упреждающие удары, чтобы начать так называемые операции под ложным флагом, чтобы создать предлог для войны на оккупированных территориях восточной Украины.

Столтенберг настаивал на том, что дальнейшее вторжение на территорию Украины было «крупной стратегической ошибкой России» с высокой ценой крови.

«Украинские вооруженные силы сейчас намного лучше обучены, оснащены и подготовлены, чем когда они впервые посетили Россию в 2014 году», — сказал он. «Тогда, конечно, мы всегда будем готовы сделать то, что необходимо для защиты и защиты всех союзников по НАТО».

По мнению НАТО, оборона союзников в Восточной Европе должна укреплять безопасность таких стран, как Румыния, Болгария и Польша. В рамках вторжения в Москву в 2014 году и аннексии Крыма западный военный альянс направил войска и артиллерию в три боевые группировки в трех странах Балтии и на востоке Польши.

В пятницу, 14 января 2022 г., военнослужащий занял позицию на Линии контроля в районе села Ясное, примерно в 33,6 км к юго-западу от Донецка на востоке Украины. (Алексей Александров / AB)

В декабре американский генерал Тодд Уолтерс, верховный главнокомандующий НАТО в Европе, как сообщается, рассматривал возможность развертывания батальона передового передового присутствия (EFP) в Болгарии и Румынии.

Если русские вторгнутся в Украину, «это одна из вещей, на которые нам нужно обратить внимание», — заявил генерал Роб Бойер, председатель Военного совета НАТО, на встрече всех лидеров сил безопасности коалиции в четверг.

«Я знаю, что есть много стран, заинтересованных в управлении этими силами. Насколько мне известно, официально об этом не объявлено. Не могу сказать, что есть конец, но в целом мы рассматриваем возможности».

Бауэр добавил, что командующие НАТО были «в чувстве силы» среди государств-членов, чтобы выяснить, какие страны будут готовы в случае необходимости внести свой вклад в дополнительные боевые группы.

В пятницу десятки украинских правительственных веб-сайтов подверглись кибератаке, которая призвала украинцев «бояться и ждать худшего» и обвиняла их личную информацию во взломе.

200 военнослужащих Канады участвуют в военных учениях на Украине. Командиром их оперативной группы был подполковник. Люк-Фредерик Гилберт сказал CBC News, что группа еще не подвергалась кибератакам или российской дезинформации.

Он сказал, что полностью доверяет украинским силам.

«Что я могу вам сказать, так это то, что игроки, которых мы тренируем, очень мотивированы и талантливы, и у них есть явное желание защищать свою страну», — сказал Гилберт.