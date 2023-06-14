Лидер НАТО: Украина добивается прогресса и наступает против российских войск

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал президенту Джо Байдену на встрече в Овальном кабинете во вторник, что украинцы «добиваются прогресса в своем контрнаступлении, которое может укрепить их позиции, когда появится шанс на дипломатическое прекращение войны с Россией».

По словам Столтенберга, поддержка, которую мы вместе оказываем Украине, сейчас имеет значение на поле боя.

Потому что наступление началось, и украинцы продвигаются, и они продвигаются.

Он добавил, что еще рано, но мы знаем, что чем больше территории смогут освободить украинцы, тем сильнее будет рука за столом переговоров.

Байден сказал, что НАТО стало более сплоченным во время войны на Украине, и мы будем развивать этот импульс, когда альянс проведет свой ежегодный саммит в Вильнюсе, Литва, 11-12 июля.

Встреча в Белом доме, четвертая встреча между двумя лидерами, состоялась в период особой опасности и неопределенности для военного альянса, состоящего из 31 члена.

Украина, вооруженная западным оружием, находится на ранней стадии очень опасного контрнаступления против России, которое может изменить ход войны, начавшейся почти полтора года назад. НАТО хочет и дальше поддерживать Киев, избегая при этом прямого конфликта с Москвой.

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина терпит неудачи и теряет танки и бронетехнику.

Кроме того, не достигнуто единого мнения о том, кто будет следующим лидером НАТО. Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии, планирует уйти с поста генерального секретаря в конце сентября. Он занимал эту должность с 2014 года.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак поднял вопрос о том, чтобы министр обороны Великобритании Бен Уоллес заменил Столтенберга. Байден также встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, еще одним потенциальным соперником.

После российского вторжения в Украину НАТО расширилась за счет присоединения Финляндии. Швеция также стремилась присоединиться, но Турция, другой член коалиции, возражала.

Однако Байден выразил уверенность, что проблема будет решена и Швеция станет 32-й страной в НАТО.

Встреча со Столтенбергом была перенесена на день, потому что Байдену в понедельник лечили корневой канал. Эта мера, вызванная зубной болью, которую Байден почувствовал на выходных, также потребовала от президента пропустить мероприятие со спортсменами колледжей.

В ночь перед корневым каналом он всю ночь не спал от боли, сказала первая леди Джилл Байден на политическом сборе средств в Нью-Йорке в понедельник вечером.