Лидер поддерживаемого Россией сепаратистского региона Донецка заявил в воскресенье, что нет причин помиловать двух британских граждан, которые были приговорены к смертной казни на прошлой неделе после захвата во время боев на стороне Украины. Суд в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике в четверг признал Айдына Аслина и Шона Беннера, а также марокканца Ибрагима Саадуна виновными в «наемнической деятельности», направленной на свержение республики.

Великобритания заявляет, что Асселин и Бинер были регулярными солдатами и согласно Женевским конвенциям должны быть освобождены от судебного преследования за участие в военных действиях. Пророссийские сепаратисты, контролирующие Донецк, заявляют, что совершили серьезные преступления, и у них есть месяц на обжалование. «Я не вижу оснований и требований для принятия такого решения об амнистии», — цитируют российские информационные агентства слова лидера сепаратистской республики Дениса Пушилина.

Донецк и Луганск — это отдельные поддерживаемые Россией образования в Донбассе на востоке Украины, которые Россия, по словам России, борется за то, чтобы полностью вывести их из-под контроля Киева. За три дня до начала вторжения в Украину 24 февраля президент Владимир Путин признал их независимыми странами, что Украина и Запад осудили как незаконный.

Семья Эслина заявила, что он и Беннер «не являются и никогда не будут наемниками». В заявлении семьи говорится, что они жили в Украине, когда началась война, и что «как военнослужащие украинских вооруженных сил к ним следует относиться с уважением, как к любым другим военнопленным».

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