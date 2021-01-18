Лидер российской оппозиции Алексей Навальный планирует вернуться в Россию в воскресенье: NPR

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Лидер российской оппозиции Алексей Навальный объявил о планах вернуться в Россию в воскресенье из Германии, где он пил уже несколько месяцев.

А Сообщение в Instagram В среду он сказал, что сегодня утром купил билет на самолет в Россию, когда понял, что «почти здоров, чтобы вернуться домой».

«У меня никогда не возникало вопроса, возвращаться или нет», – сказал Навальный. Сказано в Twitter. «В итоге я попал в отделение интенсивной терапии в Германии. В воскресенье, 17 января, я вернусь домой рейсом Боботы».

Навальный был доставлен в Берлин в коме после употребления яда во время поездки в Сибирь в августе. Позже тесты, проведенные представителями здравоохранения в Европе, показали, что он пил яд. Вариант Нервно-паралитическое вещество советской эпохи Новичок. Навальный восстанавливается после обширного повреждения нервов после того, как в сентябре врачи вывели его из медицинской комы.

По словам Навального, в последние недели Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обнаружила доказательства того, что за отравлением стоит Беллингат. В репортаже был представлен телефонный звонок, в котором Навальный якобы обманул одного из агентов, и выяснилось, что группа нанесла обезболивающие на швы на его нижнем белье. Кремль отрицает причастность к отравлению Навального.

Заявление Навального стало неожиданностью для его сторонников, которые опасаются, что он будет заключен в тюрьму, как только приедет в Россию. В понедельник Федеральная служба исполнения наказаний России направила в суд официальный запрос о замене условного приговора Навального новым тюремным заключением по 6-летнему делу, заявив, что Навальный нарушил условия своего наказания, оставшись в Германии.

В 2014 году российский суд признал Навального виновным в хищении полумиллиона долларов у российской дочерней компании французской косметической компании Yves Rocher.

Навальный получил условный срок, а его брат приговорен к тюремному заключению. В прошлом месяце Россия выдвинула новое обвинение в мошенничестве и пригрозила заключить его в тюрьму за якобы неправомерное использование пожертвований сторонников и их расходование на «личные цели».

В видеообращении Навальный сказал, что новые уголовные обвинения против него были политически мотивированными и «демонстративными».