Лидер российской оппозиции подтвердил перевод из тюрьмы

Оппозиционный политик Алексей Навальный в среду подтвердил, что его перевели в другую тюрьму и поместили на карантин.

Навальный написал в приложении для обмена сообщениями Telegram, что его доставили в колонию строгого режима ИК-6 в деревне Мелихово Владимирской области, примерно в 250 километрах (155 милях) к востоку от Москвы.

Навальный, самый стойкий политический оппонент президента России Владимира Путина, ранее содержался в исправительной колонии ИК-2 во Владимирской области. Учреждение в городе Покров выделяется среди российских тюрем строгим режимом содержания заключенных, который включает в себя многочасовое дежурство. ИК-6 находится примерно в 150 км к востоку.

«Мое путешествие в космос продолжается», — написал Навальный в среду. «Я перешел с одного корабля на другой».

Он сказал, что его содержали в «строгом режиме» и на карантине, но не сказал, почему и в каких условиях.

Навальный был арестован в январе 2021 года по возвращении из Германии, где он выздоравливал от отравления нервно-паралитическим веществом, в котором он обвинил Кремль. Он был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за нарушение условий условно-досрочного освобождения, находясь за границей.

В марте Навальный был приговорен к девяти годам лишения свободы за мошенничество и неуважение к суду. Он назвал эти обвинения политически мотивированной попыткой российских авторов удержать его за решеткой как можно дольше.

Новый приговор был частью репрессий Кремля против сторонников Навального, других активистов оппозиции и независимых журналистов, которые, по-видимому, были направлены на подавление инакомыслия.

Близкие к Навальному лица были привлечены к уголовной ответственности, и многие из них покинули Россию. Российские власти закрыли политическую инфраструктуру его группы — антикоррупционное учреждение и сеть национальных офисов — объявив ее экстремистской организацией.