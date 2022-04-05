Лидер Сальвадора заявил, что отрежет всю еду своим товарищам-гангстерам

Сан-Сальвадор, (AFP) – Президент Сальвадора во вторник пригрозил прекратить обслуживать заключенных членов банды, поскольку он продолжил свои репрессии после серии убийств, которые привели к чрезвычайному положению и мерам, вызвавшим международное осуждение.

Выступая на выпускной церемонии для новых полицейских и солдат, президент Неб Бохель сказал, что если банды «развяжут волну преступности, мы урежем еду в тюрьмах».

«Ходят слухи, что они (банды) хотят начать мстить честным случайным людям», — сказал Букеле. Если бы они это делали, в тюрьмах не было бы ни единого обеда. Клянусь Богом, они не съедят ни зернышка риса, посмотрим, как долго это продлится».

Они должны сохранять спокойствие и освободиться; По крайней мере, в помещении они будут продолжать жить и питаться два раза в день».

Ранее Букеле приказал сократить количество еды для членов банды, содержащихся в сальвадорских тюрьмах, до двух раз в день, конфисковал матрасы заключенных и опубликовал видео, на котором заключенные выгуливают лягушек по коридорам и вниз по лестнице.

После волны убийств в конце марта Букеле объявил чрезвычайное положение, приостановившее действие некоторых конституционных прав и арестовавшее около 6000 членов уличных банд.

Президент также приказал построить новую тюрьму строгого режима на 20 000 заключенных.

Этот шаг вызвал критику со стороны правозащитных организаций в Сальвадоре и за рубежом, которые предупреждают, что приостановка основных прав может открыть дверь для нарушений прав человека. Государственная прокуратура по правам человека в Сальвадоре заявила, что получила 67 жалоб, касающихся прав человека, в том числе 33 жалобы на произвольные аресты.

«Мы глубоко обеспокоены серией действий, недавно предпринятых в Сальвадоре в ответ на рост числа массовых убийств», — заявила во вторник официальный представитель ООН по правам человека Лиз Тросселл.

«5747 человек были арестованы без ордера на арест, и некоторые из них подверглись жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению», — сказал Тросселл.

История продолжается

И, как обычно, Букеле отмахнулся от критики.

Меня не волнует, что говорят международные организации. Президент сказал: пусть придут сюда, чтобы защитить наш народ. Они могут забрать членов своей банды, если захотят, и мы отдадим им всех.

Конгресс Сальвадора также ужесточил наказания за преступления, совершенные членами банд. Печально известные в стране уличные банды фактически контролируют многие районы столицы.

Чрезвычайное положение ограничивает свободу ассоциации, право на получение информации о правах после ареста и доступ к адвокату. Правительство также увеличило срок содержания под стражей без предъявления обвинений с 72 часов до 15 дней и разрешило властям перехватывать сообщения подозреваемых без санкции судьи.

Полиция и солдаты уже оцепили кварталы, разыскивая бандитов от дома к дому и наблюдая за тем, кто входит и выходит из района.

В марте Букеле опубликовал видео, на котором охранники с дубинками Бейли почти заставляют сокамерников ходить, бегать и даже спускаться по лестнице, зажав руки за шею или спину.

Однажды гость в наручниках спустился по лестнице, где охранник заставил его спуститься. Заключенный застонал, а затем ему пришлось встать на ноги, чтобы продолжить бег.

С заключенных сняли нижнее белье и забрали постельное белье.

Букеле очень популярен. Он попал в политический вакуум, оставленный дискредитированными традиционными партиями слева и справа.