Лидер талибов обвиняет принца Гарри в убийстве невинных афганцев | Новости талибов

Администрация Талибана осудила британского принца Гарри за то, что тот признался в убийстве 25 человек во время военной службы в Афганистане, а высокопоставленный афганский чиновник обвинил принца в убийстве невинных мирных жителей.

«Мы проверили и обнаружили, что в те дни, когда принц Гарри упомянул, что было убито 25 моджахедов, в Гильменде не было жертв», — заявил в пятницу «Аль-Джазире» лидер талибов Анас Хаккани. «Понятно, что целью были мирные жители и простые люди».

Он сказал: «Эта история является частью многих военных преступлений за 20 лет западного военного присутствия в Афганистане». «Это не полная картина преступлений, совершенных этими людьми».

Ранее лидер талибов обвинил британского принца в совершении «военных преступлений».

«Мистер Гарри! Те, кого вы убили, были не шахматными фигурами, они были людьми Хаккани. чирикатьссылаясь на описание принца Гарри, что устранение людей, которых он назвал «вражескими бойцами», было похоже на удаление «шахматных фигур» с доски.

«Правда в том, что я сказал: наши невинные люди были шахматными фигурами для ваших солдат, военачальников и политиков, но вы потерпели поражение в этой «игре».

Талибы вернулись к власти в августе 2021 года после вывода сил НАТО под руководством США после 20 лет военной оккупации Афганистана. Десятки тысяч афганцев, в том числе большое количество мирных жителей, были убиты или ранены во время войны. Страна еще не оправилась от последствий войны.

Силы под руководством США, а также талибы обвинялись в военных преступлениях в течение двух десятилетий войны.

Абдул Кахар Балхи, представитель министерства иностранных дел, раскритиковал заявления британской королевской семьи, которые вызвали широкую критику.

Он сказал: «Западная оккупация Афганистана — действительно отвратительный момент в истории человечества, и комментарии принца Гарри — это микрокосм травмы, которую афганцы перенесли от рук оккупационных сил, которые убивали невинных людей без какой-либо ответственности».

«Я не думал об этих 25 людях».

Британские СМИ сообщили, что Гарри в своих мемуарах, которые будут опубликованы на следующей неделе, раскрывает, сколько людей он убил за два своих срока службы.

«Мой номер — 25. Не тот номер, который меня радует, но и не смущает», — написал он в журнале Spear, который должен выйти во вторник. Когда я обнаружил, что погружаюсь в жару и суматоху боя, я не думал об этих двадцати пяти как о людях.

Это были шахматные фигуры, снятые с доски. Плохие парни уничтожаются до того, как они успевают убить хороших парней».

Герцог Сассекский служил в Афганистане сначала в качестве авиадиспетчера в авиаударах с 2007 по 2008 год, затем летал на ударных вертолетах Apache в 2012 и 2013 годах. Он прослужил 10 лет в британской армии, дослужившись до звания капитана.

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Принц объяснил оправдание своих действий терактами 11 сентября в США и встречей с семьями погибших.

Он сказал, что виновные и их сторонники были «врагами человечества» и что борьба с ними была актом мести за преступление против человечества.

Обайдулла Бахер, афганский аналитик, базирующийся в Кабуле, сказал, что замечания Гарри иллюстрируют, насколько «побочный ущерб — это такая скользкая дорожка».

«Это отсутствие эмоций и полное отстранение от греха захвата душ оправдано более серьезной причиной», — сказал он «Аль-Джазире». «…то, ​​что сказал Гарри, может быть тем, что сказал бы боец ​​​​Талибана».

Он сказал: «Забавно, что все это образование, вся эта современность не научили принца Гарри… как быть человеком или как ценить человеческую жизнь».

С тех пор Гарри выражал беспокойство по поводу своей безопасности из-за его королевского статуса и времени, когда он сражался с вооруженными группировками.

Выпуск книги, написанной членом королевской семьи, который жестко контролирует личную информацию о себе, следует за уходом Гарри и его жены-американки Меган от королевских обязанностей в 2020 году, чтобы переехать в Калифорнию и начать новую жизнь.

С тех пор пара резко критиковала дом Виндзоров и британские СМИ.

Как это типично для королевской семьи, представители короля Чарльза и принца Уильяма отказались от комментариев.

Очень личное копье 38-летнего актера поступило в продажу в Испании за несколько дней до его глобального релиза 10 января. Фильм раскрывает глубину конфликта между принцем и его братом Уильямом, первым в очереди на престол, и другие откровения, такие как злоупотребление наркотиками и то, как он потерял девственность.