Лидер Украины заявил, что на следующей неделе планируется государственный переворот при поддержке России

Юрас Караману | Агентство новостей

КИЕВ, Украина — Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что спецслужба его страны раскрыла планы поддерживаемого Россией государственного переворота в стране, намеченной на следующую неделю, в которую, как утверждается, входит один из самых богатых правителей Украины.

И олигархия, и российское правительство отвергли эти обвинения. В Нантакете, штат Массачусетс, где он проводит выходные, президент США Джо Байден выразил обеспокоенность по поводу разговоров о перевороте и возобновил поддержку США суверенитета и автономии Украины.

На пресс-конференции в Киеве, столице Украины, Зеленский сказал, что получил информацию о том, что государственный переворот запланирован на следующую среду или четверг. Он не привел подробностей в подтверждение своих заявлений, но указал на предполагаемую роль самого богатого правителя Украины Рината Ахметова.

Президент сказал, что у украинской разведки есть аудиозаписи предполагаемой встречи между российскими и украинскими официальными лицами, на которой обсуждается заговор о государственном перевороте, предположительно финансируемый Ахметовым, состояние которого оценивается в 7,5 миллиардов долларов.

Зеленский отказался раскрыть более подробную информацию о предполагаемом перевороте, заявив только, что у него нет планов бежать из страны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения, заявив об этом журналистам в Москве в пятницу.

«Россия не собиралась вмешиваться», — сказал Песков. «Россия вообще таких вещей не делает».

Ахмедов назвал утверждения Зеленского «абсолютной ложью». «Я возмущен распространением этой лжи, независимо от мотивов президента», — сказал Ахметов в заявлении, переданном представителю Associated Press Анне Терековой.

На вопрос о предполагаемых планах государственного переворота представитель Государственного департамента по делам Европы и Евразии Карен Донфрид ответила: «Мы поддерживаем контакт с украинским правительством, чтобы обсудить это дальше, и работаем над получением дополнительной информации».

Байден сказал американским репортерам, что он, возможно, ожидает поговорить с Путиным и Зеленским.

Владимир Фесенко, киевский политолог и глава аналитического центра Penta Center, сообщил Associated Press, что Зеленский нацелился на Ахмедова после «надлежащей информационной войны» против президента в течение последних двух месяцев на телеканалах, принадлежащих олигархам.

На 1 декабря также запланирована массовая акция протеста перед зданием президента.

Аналитик отметил большое недовольство украинских олигархов, в том числе Ахметова, по поводу принятого Зеленским закона, ограничивающего их влияние на политику.

Фесенко назвал ссылку Зеленского на Ахметова в связи с предполагаемым переворотом «упреждающим сигналом» для олигарха не вмешиваться в «рискованные политические проекты, переходить« красные линии »и вести переговоры с Москвой».

В последние недели украинские и западные официальные лица выразили обеспокоенность тем, что наращивание военной мощи России вблизи Украины может сигнализировать о планах Москвы вторгнуться в ее бывшего советского соседа. Кремль настаивает на том, что у него нет таких намерений, и обвинил Украину и ее западных покровителей в утверждениях, чтобы скрыть свои предполагаемые агрессивные схемы.

Зеленский заявил, что Украина полностью контролирует свои границы и готова к любой эскалации конфликта с Россией. Но он отметил, что СМИ занимаются разжиганием опасений по поводу возможности такого конфликта.

Он также сообщил, что глава его администрации Андрей Ермак в ближайшее время свяжется с российскими властями по запросу президента Европейского совета Шарля Мишеля и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Они хотят контактов между нашей администрацией и российской администрацией. Я думаю, что Ермак свяжется с ними в ближайшее время. «Мы совершенно не против», — сказал Зеленский.

Авторы национальной безопасности Роберт Бернс из Вашингтона и Дарлин Супервилль из Нантакета, штат Массачусетс, внесли свой вклад в этот отчет.