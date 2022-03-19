Лидер Украины предупреждает, что война может стоить России «поколений» | Новости войны России и Украины

После того, как десятки тысяч человек пришли на националистическое мероприятие, чтобы услышать выступление президента Владимира Путина, президент Украины предупредил россиян, что продолжение вторжения затронет «поколения».

Заявление президента Владимира Желенского в субботу прозвучало после массовой акции в поддержку российских войск в Москве накануне вечером.

Отметив, что 200 000 человек, по сообщениям, присутствовавших на митинге, были сопоставимы с количеством российских войск, отправленных на Украину, Желенский сказал, что пятничное мероприятие в Москве иллюстрирует высокую долю крупнейшего наземного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны.

«Представьте на секунду, что вас перенесли в кармический мир Москвы». «Это были расходы России на протяжении всего вторжения».

Путин похвалил вооруженные силы своей страны во время митинга поднятия флага в пятницу, посвященного годовщине аннексии Россией Крыма у Украины в 2014 году. На мероприятии прозвучат патриотические песни, такие как «Сделано в СССР» со вступительными строками «Украина и Крым, Беларусь и Молдова, это все моя страна».

«Такого единства у нас давно не было», — сказал Путин собравшимся.

На платформе с надписью «За мир без нацизма» он назвал своих противников в Украине «неонацистами» и подчеркнул необходимость своих действий для предотвращения «геноцида».

Митинг состоялся в связи с тем, что Россия несет больше потерь на поле боя, чем ожидалось, и усилением диктаторского правления дома. Российская полиция арестовала тысячи антивоенных демонстрантов.

Более чем через три недели после вторжения России 24 февраля боевые действия вспыхнули на нескольких фронтах в Украине.

Киевская областная администрация сообщила в субботу, что горят северо-западные пригороды Киева Пуча, Хостомель, Ирбин и Мощунь. В администрации заявили, что город Славодич, расположенный в 165 км к северу от столицы, «полностью изолирован».

Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел Украины, заявил в субботу, что украинские и российские войска сражались против одного из крупнейших в Европе сталелитейных заводов «Азовсталь» в осажденном портовом городе Мариуполь, эпицентре войны.

Украинские и российские официальные лица договорились о создании 10 гуманитарных коридоров — один в Мариуполе и несколько вокруг Киева и на востоке Луганской области, сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Варещук.

Он также сообщил о планах по оказанию гуманитарной помощи южному городу Герсон, захваченному российскими войсками.

«Региональная честность и справедливость»

В своем ночном видеообращении Желенский заявил, что российские войска осаждают крупные города с целью создания худших условий, в которых украинцы могли бы сдаться. Но он предупредил, что окончательную цену заплатит Россия.

«Пришло время восстановить региональное единство и справедливость для Украины. В противном случае издержки России будут настолько высоки, что вы не сможете снова подняться на многие поколения», — сказал он.

Владимир Мединский, который руководил российскими переговорщиками на нескольких раундах переговоров с Украиной, заявил в пятницу, что обе стороны отказались от своей заявки на вступление в НАТО и приблизились к соглашению о нейтральной позиции.

В комментариях российских СМИ он заявил, что сейчас стороны находятся «на полпути» в вопросах, связанных с милитаризацией Украины.

Однако советник Зеленского Михайло Подоляк обвинил Москву в попытке «спровоцировать напряжение в СМИ».

«Наша позиция неизменна. Надежные гарантии безопасности с прекращением огня, выводом войск и твердыми формулами», — написал он в Твиттере.

Министр иностранных дел Великобритании обвинил Путина в использовании переговоров в качестве «дымовой завесы» при реорганизации своих сил. «Мы не видим никакого серьезного вывода российских войск или каких-либо серьезных планов за столом переговоров», — заявила Times министр иностранных дел Лис Трасс.

«Не рядом»

По словам пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калина, в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин задумал положить конец войне.

«Президент Путин считает, что ситуация в Донбассе и Крыму недостаточно близка для встречи с президентом Желенским. Нам нужна стратегическая встреча двух лидеров. Консенсус, похоже, растет… Мы надеемся, что по этим вопросам будет больше координации, и что эта встреча состоится в ближайшее время», — сказал он. Потому что мы все хотим, чтобы эта война закончилась», — сказал Калин «Аль-Джазире».

Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Болгарию, союзника НАТО, в субботу заявил, что российское вторжение «застопорилось на нескольких фронтах», но Соединенные Штаты пока не видят признаков того, что Путин может развернуть дополнительные войска.

Генерал-майор Александр Павлюк, возглавляющий оборону района вокруг Киева, сказал, что его силы располагают хорошими позициями для защиты города.

«Мы никогда не сдадимся. Мы будем бороться до конца. До последнего вздоха и последней пули», — сказал Павлюк.