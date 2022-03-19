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Лидер Украины предупреждает, что война может стоить России «поколений» | Новости войны России и Украины

19 марта, 2022
Vsevolod Egorov

После того, как десятки тысяч человек пришли на националистическое мероприятие, чтобы услышать выступление президента Владимира Путина, президент Украины предупредил россиян, что продолжение вторжения затронет «поколения».

Заявление президента Владимира Желенского в субботу прозвучало после массовой акции в поддержку российских войск в Москве накануне вечером.

Отметив, что 200 000 человек, по сообщениям, присутствовавших на митинге, были сопоставимы с количеством российских войск, отправленных на Украину, Желенский сказал, что пятничное мероприятие в Москве иллюстрирует высокую долю крупнейшего наземного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны.

«Представьте на секунду, что вас перенесли в кармический мир Москвы». «Это были расходы России на протяжении всего вторжения».

Путин похвалил вооруженные силы своей страны во время митинга поднятия флага в пятницу, посвященного годовщине аннексии Россией Крыма у Украины в 2014 году. На мероприятии прозвучат патриотические песни, такие как «Сделано в СССР» со вступительными строками «Украина и Крым, Беларусь и Молдова, это все моя страна».

«Такого единства у нас давно не было», — сказал Путин собравшимся.

На платформе с надписью «За мир без нацизма» он назвал своих противников в Украине «неонацистами» и подчеркнул необходимость своих действий для предотвращения «геноцида».

Президент России Владимир Путин поприветствовал собравшихся на концерте, посвященном восьмой годовщине аннексии Крыма Россией. [Ramil Sitdikov via AFP]

Митинг состоялся в связи с тем, что Россия несет больше потерь на поле боя, чем ожидалось, и усилением диктаторского правления дома. Российская полиция арестовала тысячи антивоенных демонстрантов.

Более чем через три недели после вторжения России 24 февраля боевые действия вспыхнули на нескольких фронтах в Украине.

Киевская областная администрация сообщила в субботу, что горят северо-западные пригороды Киева Пуча, Хостомель, Ирбин и Мощунь. В администрации заявили, что город Славодич, расположенный в 165 км к северу от столицы, «полностью изолирован».

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Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел Украины, заявил в субботу, что украинские и российские войска сражались против одного из крупнейших в Европе сталелитейных заводов «Азовсталь» в осажденном портовом городе Мариуполь, эпицентре войны.

Украинские и российские официальные лица договорились о создании 10 гуманитарных коридоров — один в Мариуполе и несколько вокруг Киева и на востоке Луганской области, сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Варещук.

Он также сообщил о планах по оказанию гуманитарной помощи южному городу Герсон, захваченному российскими войсками.

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«Региональная честность и справедливость»

В своем ночном видеообращении Желенский заявил, что российские войска осаждают крупные города с целью создания худших условий, в которых украинцы могли бы сдаться. Но он предупредил, что окончательную цену заплатит Россия.

«Пришло время восстановить региональное единство и справедливость для Украины. В противном случае издержки России будут настолько высоки, что вы не сможете снова подняться на многие поколения», — сказал он.

Владимир Мединский, который руководил российскими переговорщиками на нескольких раундах переговоров с Украиной, заявил в пятницу, что обе стороны отказались от своей заявки на вступление в НАТО и приблизились к соглашению о нейтральной позиции.

В комментариях российских СМИ он заявил, что сейчас стороны находятся «на полпути» в вопросах, связанных с милитаризацией Украины.

Однако советник Зеленского Михайло Подоляк обвинил Москву в попытке «спровоцировать напряжение в СМИ».

«Наша позиция неизменна. Надежные гарантии безопасности с прекращением огня, выводом войск и твердыми формулами», — написал он в Твиттере.

Министр иностранных дел Великобритании обвинил Путина в использовании переговоров в качестве «дымовой завесы» при реорганизации своих сил. «Мы не видим никакого серьезного вывода российских войск или каких-либо серьезных планов за столом переговоров», — заявила Times министр иностранных дел Лис Трасс.

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«Не рядом»

По словам пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калина, в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин задумал положить конец войне.

«Президент Путин считает, что ситуация в Донбассе и Крыму недостаточно близка для встречи с президентом Желенским. Нам нужна стратегическая встреча двух лидеров. Консенсус, похоже, растет… Мы надеемся, что по этим вопросам будет больше координации, и что эта встреча состоится в ближайшее время», — сказал он. Потому что мы все хотим, чтобы эта война закончилась», — сказал Калин «Аль-Джазире».

Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Болгарию, союзника НАТО, в субботу заявил, что российское вторжение «застопорилось на нескольких фронтах», но Соединенные Штаты пока не видят признаков того, что Путин может развернуть дополнительные войска.

Генерал-майор Александр Павлюк, возглавляющий оборону района вокруг Киева, сказал, что его силы располагают хорошими позициями для защиты города.

«Мы никогда не сдадимся. Мы будем бороться до конца. До последнего вздоха и последней пули», — сказал Павлюк.

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