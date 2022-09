Лидер хунты Мьянмы посетил Россию для экономических переговоров

ЯНГОН. Государственные СМИ сообщили, что лидер военной хунты Мьянмы на следующей неделе отправится в Россию для переговоров по экономическим вопросам.

Визит генерала Мин Аунг Хлаинга приходится на то, что оба правительства столкнулись с дипломатической изоляцией — Москва из-за вторжения на Украину в феврале, а Нейпьидо из-за военного переворота в прошлом году.

The Global New Light of Myanmar заявил, что примет участие в Восточном экономическом форуме в самом восточном городе Владивосток.

Также примут участие представители Китая, Индии, Японии, Казахстана и других стран.

В сообщении говорится, что генерал Мин Аунг Хлаинг проведет переговоры с российскими правительственными чиновниками для «дальнейшего укрепления сотрудничества» и дружественных отношений между экономикой и правительствами двух стран.

После переворота, в результате которого в феврале прошлого года было свергнуто гражданское правительство Аун Сан Су Чжи, Мьянма столкнулась с западными санкциями и ухудшением отношений.

Генерал Мин Аунг Хлаинг вряд ли будет приглашен на саммит лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Пномпене в ноябре, поскольку профсоюз разочарован отсутствием прогресса в разрешении политического кризиса в стране.

Мьянма была в беспорядке, а ее экономика была парализована, поскольку военный режим изо всех сил пытался подавить сопротивление.

Местная обсерватория сообщила, что в ходе репрессий было убито более 2200 человек.

Между тем, Россия подвергается целому ряду международных санкций после вторжения в Украину в феврале.

С тех пор правящие генералы Мьянмы стремились углубить связи с ключевым союзником и поставщиком оружия Москвой, чье вторжение хунта назвала «оправданным».

В июле глава хунты совершил «специальный визит» в Москву, где он встретился с официальными лицами из российского космического агентства «Роскосмос» и ядерных агентств, а Сой Вин, заместитель командующего, посетил Россию в конце прошлого месяца.

Во время поездки в Нейпьидо в начале августа министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал усилия хунты по «стабилизации» страны и проведению национальных выборов в следующем году.

Но госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег международное сообщество от отказа от «фиктивных выборов» хунты. Агентство Франс Пресс