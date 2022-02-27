Лиз Трасс клянется: Мы подрежем российскую экономику, и олигархат нас не остановит

Лиз Трасс заявила, что Запад ставит российскую экономику «на колени».



Фото: Алами/Getty Images



Министр иностранных дел Великобритании заявил LBC, что Великобритания и ее союзники ставят российскую экономику «на колени».

Лиз Трасс сказала, что попытка остановить вторжение Владимира Путина в Украину является частью стратегии Великобритании, состоящей из двух частей.

Выступая в воскресенье перед Яном Дейлом из LBC, Трасс сказала, что хочет, чтобы российская экономика «ухудшилась», поскольку западные лидеры согласились изолировать некоторые банки от международной системы транзакций SWIFT.

Она пообещала продолжить работу над «целевым списком» санкций Великобритании, даже несмотря на то, что адвокаты олигарха пытаются сопротивляться мерам.

«Что мы делаем, так это работаем вместе с нашими партнерами по всему миру, чтобы изолировать Россию от международной системы», — сказала г-жа Трасс.

«Сейчас мы ввели самые суровые санкции, которые Россия когда-либо видела, отрезав доступ к обширным секторам российской экономики, не дав им создать свои собственные вооруженные силы, поставив российскую экономику на колени.

Подробнее: Украина приглашает иностранцев вступить в «Интернациональный легион» и бороться с российским вторжением

«Две вещи, которые остановят победу Владимира Путина на Украине, что является нашей стратегической целью, — это поддержать украинцев в их защите… Нам также нужно ухудшение состояния российской экономики.

Именно это помешает Владимиру Путину победить».

Украина унесла жизни 4300 русских во время вторжения, хотя эта цифра не была подтверждена независимыми экспертами.

Министерство обороны Великобритании [MoD] Он считает, что российские потери, вероятно, будут большими, и что прогресс идет медленнее, чем ожидал Кремль.

Подробнее: Россия «не смогла добиться желаемого прогресса и пытается скрыть итоги вторжения»

Подробнее: Комендантский час продлен для противостояния российским «диверсантам», поскольку Киев готовится к приближающимся ракетным ударам

Украинские солдаты патрулируют во время комендантского часа, в то время как российские войска продолжают наступление.



картина:

ГТ







Г-жа Трасс высоко оценила «решительную» и «мужественную» оборону Украины.

Украина заявляет, что убила 200 человек и ранила 1000. По оценкам Организации Объединенных Наций, более 360 000 человек бежали от боевых действий.

Далее г-жа Трасс сказала, что олигархи, назначившие адвокатов перед лицом западных санкций, «не помешают нам делать то, что мы делаем… это не помешает нам работать над нашим целевым списком».

Он взвешивает визовый статус украинских беженцев на фоне призывов снять ограничения для лиц, ищущих убежища. Но на вопрос о связанных с Россией пожертвованиях Консервативной партии она сказала, что важно не «очернять всех, кто живет в России».

В воскресенье министерство обороны заявило, что Россия пытается окружить столицу Киев. Президент Украины Владимир Зеленский отказался бежать, а его армия оказала упорное сопротивление оккупантам.

Россия делает успехи на южном побережье и ведет боевые действия в Харькове, втором по величине городе Украины, недалеко от границы на востоке страны.

Ранее теневой министр иностранных дел Дэвид Лами заявил, что Великобритания должна выслать российского посла и предоставить убежище украинцам, спасающимся от боевых действий.

«Мы считаем, что должна быть схема безопасного убежища, подобная той, которая была создана после Балкан, или у вас может быть схема безвизового режима, подобная той, что была создана Ирландией, которая предполагает предоставление нашей стране убежища, когда они «бегут». от войны и конфликтов», — сказал ведущий программы А заместитель в ББК Иэн.

Он добавил, что Великобритания не должна «требовать от людей заполнения сложных форм, прохождения бюрократических процедур, чтобы приехать в нашу страну».