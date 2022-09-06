Лиз Трасс становится новым премьер-министром Великобритании после прощания с Борисом Джонсоном: оперативные обновления

(Ханна Маккей/Reuters)

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что развитие экономики, реагирование на энергетический кризис и улучшение Национальной службы здравоохранения являются тремя ее основными приоритетами в работе.

«Я собираюсь заставить Великобританию снова работать», — сказала она, пообещав экономический план по снижению налогов, который ставит во главу угла «рост, управляемый бизнесом». Трасс пообещала снизить налоги на протяжении всей своей избирательной кампании, чтобы стать лидером Консервативной партии, несмотря на то, что ее соперник и бывший канцлер Риши Сунак предупреждал, что ее планы будут способствовать инфляции.

«Мы положим лопаты на пол, чтобы люди не сталкивались с непомерными счетами за электроэнергию», — добавила она.

Вторым приоритетом Трасса является преодоление энергетического кризиса, и он пообещал «принять меры на этой неделе, чтобы справиться со счетами за электроэнергию». Британцы столкнулись с массовым повышением счетов за электроэнергию в 2022 году, а оппозиционная Лейбористская партия призвала правительство заморозить цены до следующей весны, подтолкнув их к неожиданному налогу на газовые компании.

И служба здравоохранения, борющаяся с кризисом занятости, из-за которого многие люди не могут попасть на прием и лечение, дополняет повестку дня Трасса. Она пообещала обеспечить, чтобы «люди могли записаться на прием к врачам и получить необходимые им услуги NHS».

«Мы поставим наши службы здравоохранения на прочную основу», — сказал Трасс.