Ликер правильно слил информацию о Mortal Kombat 11, раскрывая имя возвращающегося персонажа в Mortal Kombat 12



















В настоящее время у нас нет официальных сведений о следующем проекте NetherRealm Studios, но все слухи, похоже, указывают на то, что это Mortal Kombat 12, а не Injustice 3. Нарушение шаблона, установленного NetherRealm Studios. Пострелизная разработка Mortal Kombat 11 была завершена в прошлом году с целью начать работу над любым следующим проектом.











Перед тем, как Mortal Kombat 11 был официально выпущен, лидер, известный как «r00000r», смог вспомнить нераскрытые подробности о Mortal Kombat 11. Похоже, что r00000r снова вернулся, чтобы назвать персонажа из лора Mortal Kombat, который нам нравится. Я слышал пока. Исходя из формулировки r00000r подразумевается, что этим бойцом можно будет играть в Mortal Kombat 12. Имейте в виду, что мы раскроем Возможная утечка за точкой.



















«Ах, появился Рику», — вдруг сказал r00000r наугад. Ветка GameFAQS. «Увидимся в следующем году.»





Примечательно, что Рэйко перестала быть играбельной или вообще неактуальной со времен Mortal Kombat Armageddon. Единственным игровым появлением Рэйко была Mortal Kombat 4 (и золотая), игра, в которой он впервые появился.





Таким образом, Рэйко не самый популярный боец ​​​​в истории Mortal Kombat. Сказать, что Рико «вернулся», было бы, безусловно, интересным вариантом, если бы все это было просто выдумкой.





Поскольку Рэйко попала в Mortal Kombat Gold, существовала фанатская теория, что Рэйко на самом деле была Шао Каном. Однако в конечном итоге эта теория оказалась ошибочной, когда Шао Кан и Рэйко появились в качестве игровых персонажей в Mortal Kombat Armageddon.





Кажется, с тех пор Рэйко превратилась в нечто вроде поклонницы Шао Кана. Есть явные признаки желания Рикуо стать преемником Шао Кана.













Рэйко служила генералом в армии Шао Кана, а также была частью Братства Теней Шиннока. Его диапазон движений состоит из использования падающих звезд в качестве снарядов, телепортации, ударов ногами, наплечников, и он даже использует макет молота Шао Кана.





Возвращаясь к послужному списку r00000r с утечками Mortal Kombat 11, он ранее мог должным образом раскрыть подробности о Цетрионе (новичке), Коллекторе (новичке), Нубе Сайботе и Шан Цунге.





Что касается Цетрион, r00000r, по-видимому, упомянул, что она была «новым женским персонажем-монстром», чье имя начиналось с «Сет» и заканчивалось на «н». Конечно, мы уже знали о части «Cet» из-за утечки данных из бета-майнинга.





На данный момент неизвестно, что означает r00000r, когда говорят «увидимся в следующем году». Разработчики не раскроют Mortal Kombat 12 до 2023 года или игра просто выйдет в 2023 году?





В конце концов, мы должны относиться к каждому разливу с недоверием. Важно помнить, что, хотя есть много признаков того, что NetherRealm Studios работает над Mortal Kombat 12, мы точно не знаем, каким будет их следующий проект.





Мы просто должны посмотреть, как это происходит. А пока мы ждем официальной информации о следующем проекте NetherRealm Studios.















