Лили Коллинз: Эмили в Париже выходит замуж за Чарли Макдауэлла | Новости энтов и искусств

Актриса Лили Коллинз связала себя узами брака с кинорежиссером Чарли МакДауэллом.

32-летняя Эмили Пэрис поделилась в социальных сетях фотографией, на которой она целует своего 38-летнего мужа в Даунтон Хот-Спрингс, штат Колорадо.

Британо-американская звезда, дочь музыканта Фила Коллинза и бывшей жены Джилл Тавельман, в день свадьбы надела белое кружевное платье в пол, а Макдауэлл – элегантный костюм.

Она рассказала свою радостную новость своим 23,5 миллионам подписчиков в Instagram сладким комментарием Макдауэлла.

Актриса написала: «Я никогда не хотела быть для тебя кем-то большим, чем я, и теперь я собираюсь быть твоей женой. 4 сентября 2021 года мы официально стали друг другом навсегда. Я люблю тебя вдали от @charliemcdowell … “

В другом посте она улыбалась, одетая в кружевную вуаль, а ее муж нежно покачивал ее лицо.

Он сопровождался комментарием “Я никогда не был счастливее …”

Третья фотография показала место, где произошла вымышленная история пары.

Невеста добавила: «То, что начиналось как сказка, теперь навсегда осталось реальным.

«Я никогда не смогу правильно описать, какими были прошлые выходные от Another World, но магия – очень хорошее место для начала…»

Актриса Риз Уизерспун и бывшая российская теннисистка Мария Шарапова были среди тех, кто поздравил пару.

Коллинз родилась в Гилфорде, графство Суррей, но в детстве переехала в Соединенные Штаты после того, как ее родители развелись.

Помимо роли американки за границей в «Эмили в Париже», она также снялась в таких фильмах, как «Зеркальное зеркало», «Орудия смерти» и «Похищение».

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Лили Коллинз на фото с отцом музыканта Фила в 2009 году. Фото: AP / Peter Kramer



Вторая серия Эмили в Париже в настоящее время находится в разработке.

Она и Макдауэлл, снявшие такие фильмы, как «Тот, кого я люблю» и «Открытие», начали встречаться в 2019 году, а в сентябре прошлого года объявили о своей помолвке.

Он сын кинозвезд Малкольма Макдауэлла и Мэри Стинбурген.