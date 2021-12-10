Лили Эйхелчич на Неделе российского кино

В ночь на 28 ноября 2021 года на площади Odeon Luxe на Лестер-сквер комитет Российской недели кино провел британскую премьеру детективного триллера Натальи Меркуловой и Алексея Чубова «Беглец капитана Волконогова». вечеринка в великолепном отеле W.

Даты мероприятия были следующими

18.00-19.00 — прибытие; фото с красной ковровой дорожки

19.00-21.15 — Церемония открытия и показ фильма.

21.15-00.00 — Церемония открытия RFW Kaspersky в W Hotel (требуется билет)

фильм

Капитан Федор Волконогов — сотрудник правоохранительной системы. Лидера ценят и уважают коллеги.

Но наступает момент, когда жизнь капитана резко меняется — ему предъявлено обвинение. Капитану удается скрыться до ареста, поскольку вторая часть превращается в добычу, преследуемую его бывшими соратниками.

Ночью Федор получает предупреждение из загробного мира, что ему уготованы ад и вечные муки. Хотя у капитана еще оставался шанс изменить судьбу и быть принятым на небеса при условии, что он раскаялся и хотя бы один человек пожаловал ему искреннее прощение. Федор отправляется на поиски решения, не зная, с какими испытаниями он столкнется на этом пути.

Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале, и точная дата выхода пока не назначена.

Кинотеатр

Популярный Odeon Leicester Square недавно был переоборудован в кинотеатр на 800 мест с роскошными креслами с откидной спинкой, барами и современным звуком и видео.

Церемония открытия RFW Kaspersky

За премьерой и показом фильма на красной ковровой дорожке последовала официальная церемония открытия Недели российского кино в отеле W, очень хорошее питание и напитки и множество дискуссий о фильмах.

Лилия Ячилчич

Нынешняя эпоха — это конкуренция. Если вы достаточно храбры, чтобы нокаутировать противника своим талантом, мир принадлежит вам! С постоянным развитием этого мира ожидания в модельной индустрии развиваются и растут день ото дня. Тем не менее, поскольку многие борются за более разнообразную модную сцену, многие функции остаются неизменными для моделей, поскольку их основные желания, кажется, продолжаются.

Lilly Iaschelcic — модельное агентство, представленное и заключенное по контракту с компанией Gap Models, расположенной в Лондоне. Лили была приглашена на Неделю российского кино в качестве приглашенной знаменитости.

Лилия Ячилчич Он также модный блогер, мотивационный оратор и влиятельный человек, который любит вдохновлять людей. В прошлом году она опубликовала свою первую книгу в Waterstones под названием «Вегетарианская диета». Лили часто разговаривает о благотворительности, моде, экологичности, красоте, путешествиях и т. Д. Кроме того, она всегда носит хорошо организованные платья сбалансированных цветов и заботится о моде и теле. На этих фотографиях она носит:

одеваться:Bellapart

туфли: Маноло Бланик

Хансбаг: Кристиан Диор,

Пальто: Филип Плейн,

перчатка: Gucci

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Авторские права на фото: Кэм Мурали

Отправлено: 9 декабря 2021 г.