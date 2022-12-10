Лина Хан, стремящаяся заблокировать сделку Activision с Microsoft, сталкивается с проблемой

Кроме того, Microsoft пошла на ряд уступок, чтобы снизить озабоченность регулирующих органов по поводу покупки Activision — например, пообещала, что Call of Duty будет доступна на платформах Sony PlayStation и Nintendo, а не только на Xbox, — что некоторые судьи могут счесть убедительным.

«Это, несомненно, сложный иск перед комиссией, потому что вертикальные вызовы обычно сталкиваются с трудной борьбой», — сказал Билл Бэр, который возглавлял антимонопольное подразделение Министерства юстиции при администрации Обамы и представлял Sony в частной практике.

Дело рассматривается как проверка уверенности г-жи Хан в том, что Федеральная торговая комиссия должна стать более агрессивной в проверке влияния гигантских корпораций в современной экономике, включая крупнейшие технологические компании. Он назначен руководителем агентства президента Байденаон указал, что хочет подать больше исков в суд, а не урегулировать дела с компаниями, чтобы Раздвигая границы антимонопольного законодательства И возврат к невиданному в прошлом веке предательству доверия.

С тех пор, как г-жа Хан вступила в должность FTC в июне прошлого года, агентство использовало новые или редко используемые аргументы, чтобы оспорить сделки. Он подал в суд, чтобы заблокировать слияние производителей чипов Nvidia и Arm, еще одну сделку, в которой две компании не были прямыми конкурентами. В июле агентство Подал иск, чтобы остановить мертвыхInc., материнская компания Facebook, согласилась купить стартап виртуальной реальности Insider в случае, если это будет зависеть от непопулярного аргумента о том, что сделка нанесет ущерб конкуренции на еще неразвитом рынке.

Microsoft пообещала бороться с иском FTC против покупки Activision. В четверг президент Microsoft Брэд Смит заявил, что компания «полностью доверяет нашему делу и приветствует возможность передать его в суд». В пятницу Microsoft процитировала более ранние заявления о том, что сделка расширит конкуренцию и создаст больше возможностей для геймеров и разработчиков игр.