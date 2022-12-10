Лина Хан, стремящаяся заблокировать сделку Activision с Microsoft, сталкивается с проблемой

Лина Ханпредседатель Федеральной торговой комиссии, пообещал открыть новую эру недоверия для американских гигантов, недавно заявив, что агентство планирует «обеспечить соблюдение антимонопольного законодательства для обеспечения максимальной эффективности».
Теперь мисс Хан поспорила, что амбициозная программа В случае, который может быть очень трудно для агентства, чтобы выиграть.
Федеральная торговая комиссия в четверг Она подала в суд, чтобы заблокировать приобретение Microsoft за 69 миллиардов долларов. Издатель видеоигр Activision, крупнейшая сделка с потребительскими технологиями за два десятилетия. Произведение проникнуто высказываниями госпожи Хан о Обуздать власть корпораций Это был самый смелый из серии недавних исков, которые агентство подавало, чтобы заблокировать другие, более мелкие сделки во имя конкуренции.
Но эксперты говорят, что Хан и FTC сталкиваются с препятствиями, пытаясь остановить сделку Microsoft с Activision. Это связано с тем, что суды скептически относятся к проблемам так называемых вертикальных слияний, когда две компании не конкурируют напрямую. При этом Microsoft больше всего известна в играх как производитель консоль Xboxв то время как Activision является крупным издателем блокбастеров, таких как Call of Duty.
Кроме того, Microsoft пошла на ряд уступок, чтобы снизить озабоченность регулирующих органов по поводу покупки Activision — например, пообещала, что Call of Duty будет доступна на платформах Sony PlayStation и Nintendo, а не только на Xbox, — что некоторые судьи могут счесть убедительным.
«Это, несомненно, сложный иск перед комиссией, потому что вертикальные вызовы обычно сталкиваются с трудной борьбой», — сказал Билл Бэр, который возглавлял антимонопольное подразделение Министерства юстиции при администрации Обамы и представлял Sony в частной практике.
Дело рассматривается как проверка уверенности г-жи Хан в том, что Федеральная торговая комиссия должна стать более агрессивной в проверке влияния гигантских корпораций в современной экономике, включая крупнейшие технологические компании. Он назначен руководителем агентства президента Байденаон указал, что хочет подать больше исков в суд, а не урегулировать дела с компаниями, чтобы Раздвигая границы антимонопольного законодательства И возврат к невиданному в прошлом веке предательству доверия.
С тех пор, как г-жа Хан вступила в должность FTC в июне прошлого года, агентство использовало новые или редко используемые аргументы, чтобы оспорить сделки. Он подал в суд, чтобы заблокировать слияние производителей чипов Nvidia и Arm, еще одну сделку, в которой две компании не были прямыми конкурентами. В июле агентство Подал иск, чтобы остановить мертвыхInc., материнская компания Facebook, согласилась купить стартап виртуальной реальности Insider в случае, если это будет зависеть от непопулярного аргумента о том, что сделка нанесет ущерб конкуренции на еще неразвитом рынке.
Microsoft пообещала бороться с иском FTC против покупки Activision. В четверг президент Microsoft Брэд Смит заявил, что компания «полностью доверяет нашему делу и приветствует возможность передать его в суд». В пятницу Microsoft процитировала более ранние заявления о том, что сделка расширит конкуренцию и создаст больше возможностей для геймеров и разработчиков игр.
Представитель FTC отказался комментировать дело.
Регуляторные органы традиционно сосредоточивали внимание на проблемах слияний, объединяющих прямых конкурентов. Когда они подали в суд на вертикальные слияния, их репутация была неоднозначной.
Последняя, самая крупная и самая ожесточенная битва за вертикальное слияние произошла в 2017 году, когда Министерство юстиции попыталось заблокировать покупку AT&T Time Warner за 85,4 миллиарда долларов. В конечном итоге федеральный судья Сделке разрешили продолжитьзаявив, что он не убежден, что это сочетание нанесет ущерб конкуренции в сфере коммуникаций и средств массовой информации.
В этом году судья отклонил предложение FTC. Остановить компанию по генетическому секвенированию закупки продукта анализа крови рака, говоря, что доказательства не доказали, что генетическая компания, проводящая секвенирование, будет иметь стимул после приобретения навредить конкурентам продукта анализа крови.
Но г-жа Хан вместе со своим коллегой из Министерства юстиции усилие Переписать руководящие принципы оценки таких сделок.
FTC основывала свой иск против сделки Microsoft с Activision на идее, что Xbox и PlayStation соревнуются в своей собственной лиге, а не против других игровых консолей, таких как Nintendo Switch. Барри Нигро, работавший в антимонопольном отделе Министерства юстиции при администрации Обамы, сказал, что суды будут тщательно проверять правильность этого определения при рассмотрении дела.
FTC утверждала в своей жалобе, что игры, созданные Activision, были «чрезвычайно важны» для успеха оборудования для видеоигр, поэтому у Microsoft будет возможность и стимул использовать свой контроль над этими играми, чтобы дистанцировать их от конкурентов или снизить их качество.
Нет игры более важной, чем Call of Duty, шутер от первого лица, который агентство назвало «одной из самых успешных франшиз консольных игр всех времен». Sony заявила, что если Microsoft получит в свои руки Call of Duty, она сможет оставить игру на PlayStation и подтолкнуть игроков к Xbox.
Microsoft снова и снова заявляла, что не имеет смысла убирать Call of Duty с PlayStation, поскольку в эту игру играет большинство геймеров. На этой неделе Microsoft подписала 10-летнее соглашение о Перенесите игру на Nintendo SwitchИ Он сказал Я предложил Sony аналогичную схему.
Но Федеральная торговая комиссия отвергла обещания Microsoft. Он указал на Сделка на 7,5 миллиардов долларов В прошлом году Microsoft закрылась, чтобы купить ZeniMax, материнскую компанию восьми игровых студий, создающих успешные франшизы, такие как The Elder Scrolls, Doom и Fallout.
В своей жалобе агентство написало, что Microsoft «заверила» регулирующие органы в Европе, которые рассматривали сделку ZeniMax, в том, что у нее не будет стимула удерживать игры ZeniMax от конкурирующих консолей. Но позже Microsoft объявила, что основные новые игры от ZeniMax Studios будут выпущены только на Xbox и ПК с Windows.
В своем иске агентство заявило, что оно должно «поставить под сомнение» заявления Microsoft о сохранении Call of Duty на PlayStation.
Microsoft заявила, что новые игры ZeniMax нельзя сравнивать с существующей франшизой, такой как Call of Duty. Она предположила, что FTC искажает произошедшее, потому что компания не взяла на себя никаких обязательств перед Европейской комиссией. указывая к европейским документам, в которых говорится, что они будут решать, как выпускать игры, «в каждом конкретном случае».
На встречах с агентством и комиссарами в среду Microsoft предложила взять на себя обязательные и подлежащие исполнению обязательства по сохранению Call of Duty на PlayStation, сказал человек, непосредственно знакомый с переговорами. Но человек сказал, что члены комитета, похоже, не заинтересованы в принятии соглашения.
FTC отказалась комментировать разговоры с Microsoft до подачи иска.
Такого рода соглашения больше не в пользу регулирующих органов, таких как г-жа Хан. Она сказала, что обещания, которые компании дают регулирующим органам, редко выполняются и не решают основных проблем компаний, которые становятся больше и бьют свои силы в ущерб конкуренции.
Судьи в некоторых недавних антимонопольных делах ссылались на предложения об урегулировании как на причину, позволяющую проводить слияния вопреки возражениям регулирующих органов. «Суды были на удивление осторожны в отношении тех вещей, которые Microsoft представила здесь», — сказал Дэниел Фрэнсис, доцент права Нью-Йоркского университета и бывший сотрудник Федеральной торговой комиссии.
В жалобе FTC говорится, что первое слушание по делу состоится в августе.
Клин Браунинг Участие в подготовке отчетов.
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