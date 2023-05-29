Грэм имел в виду город Гаагу в Нидерландах, где Международный уголовный суд проводит свои процессы. Международный уголовный суд Был выдан ордер на арест Марш президенту России Владимиру Путину по поводу насильственного вывоза детей из Украины в Россию.

Комментарии Грэма последовали за решением МВД России выдать ордер на арест Грэма после того, как сенатор прокомментировал боевые действия в Украине во время встречи с президентом Владимиром Зеленским. Грэм отметил, что «русские умирают», и назвал военную помощь США стране «лучшими деньгами, которые мы когда-либо тратили».

В ответ главный редактор RT News, пророссийского англоязычного новостного агентства, выступил с завуалированной угрозой, заявив, что у них есть адрес Грэма, имея в виду советского генерала Павла Судоплатова, который участвовал в нескольких разведывательных операциях, включая Леона. . Убийство Троцкого. (Троцкий был убит в Мексике в 1940 году.)

Грэм иногда расширял свою риторику о Путине за пределы простой критики. В марте 2022 года Грэм призвал к убийству президента России Владимира Путина в стиле Юлия Цезаря после того, как Россия вторглась в Украину. Позже Белый дом опроверг эти комментарии, заявив, что это «не позиция правительства США».

В понедельник Грэм сказал, что носит ордер на арест как «знак чести».

«Мне очень приятно знать, что моя приверженность Украине вызвала гнев путинского режима», — сказал Грэм. «Я буду продолжать стоять за свободу Украины до тех пор, пока каждый российский солдат не будет изгнан с территории Украины».