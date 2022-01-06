Линейка ноутбуков Lenovo 2022 готова к видеозвонкам в этом году

Наступил новый год, а это значит, что пора обновить оборудование вашего ноутбука. Если 2022 год будет чем-то вроде 2021 года, многие высокопроизводительные и коммерческие пользователи обнаружат, что совмещают работу и домашнюю жизнь, потенциально как в офисе, так и дома. Следующая стопка ноутбуков Lenovo, нацеленная на этих взыскательных пользователей, оснащена множеством функций, которые, как они утверждают, помогут вам выглядеть лучше всего при совместной работе, даже если для этого потребуется большая выемка от верхнего края экрана.

Новая панель связи ThinkPads

Все новые ThinkPad от Lenovo имеют то, что Lenovo называет коммуникационной панелью, которая на самом деле представляет собой небольшую выемку на верхнем краю экрана. В трех будущих ноутбуках ThinkPad X1, анонсированных сегодня, выемка позволяет разместить четыре микрофона, плюс мощная веб-камера имеет датчик камеры размером 1,4 микрометра больше среднего для ноутбука. В случае с двумя анонсированными во вторник ноутбуками ThinkPad Z-серии есть только два микрофона.

Новый ThinkPad X1s может оснащаться ИК-камерой MIPI 1080p с физическим затвором и компьютерным зрением, которое использует нейронный процессор, чтобы определить, сидите ли вы перед компьютером. Таким образом, ваш ноутбук знает, должен ли он просыпаться или гаснуть, когда вы смотрите в сторону, экономя заряд батареи и защищая конфиденциальность. Lenovo даже утверждает, что вы можете носить маску и пользоваться этой функцией.

Паз также должен облегчить открытие и закрытие ноутбука, но Lenovo дала мне то же самое обещание: IdeaPad Slim 7i Pro, И я не удивился.

Новые ноутбуки ThinkPad X1

Ноутбуки Lenovo ThinkPad X1 2022 поступят в продажу в марте. ThinkPad X1 Carbon Gen 10 начинается с 1639 долларов, ThinkPad X1 Nano Gen 2 — с 1659 долларов, а ThinkPad Yoga Gen 7 — с 1749 долларов. Все три вмещают до 14 ядер ЦП, любезно предоставлены Мобильный процессор Intel 12-го поколенияИ 32 ГБ памяти LPDDR5 и 2 ТБ SSD-накопителя PCIe 4.0.

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Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением 3840 x 2400 и выбором OLED или IPS. Колпачки для клавиш были переработаны, чтобы пропускать больше воздуха, чтобы устройство оставалось прохладным и защищенным от пролива. Он поставляется с процессорами Intel серии U или P 12-го поколения и имеет начальный вес 2,48 фунта.

ThinkPad X1 Nano Gen 2 — это более легкий и компактный вариант с начальным весом 2,13 фунта. Его 13-дюймовый экран ограничен разрешением 2160 x 1350 и яркостью 450 нит. Lenovo выбрала процессор Intel Core i7 P28 12-го поколения с 14 ядрами.

Как показывает использование Lenovo названия «Yoga», ThinkPad X1 Yoga Gen 7 — единственный анонсированный сегодня трансформируемый ThinkPad.

Это самая тяжелая связка с начальным весом 3 фунта. 14-дюймовый экран 2-в-1 может иметь разрешение до 3840 x 2400 OLED. Lenovo заявила, что сделает ThinkPad X1 Yoga Gen 7 доступным с процессорами Core i7 U15 и P28.

ThinkPad Z16 и Z13

Вопреки тому, что мы видели годами, на этой неделе Lenovo анонсировала свои самые дорогие ноутбуки ThinkPad под управлением AMD, а не Intel. Утилизация Мобильные процессоры AMD Ryzen 6000, Эти тонкие огни могут похвастаться функциями AMD, такими как SmartShift Max (анонсированное на этой неделе обновление для SmartShift, которое переключает мощность между процессором и графикой в ​​зависимости от рабочей нагрузки) и SmartShift Eco (для экономии заряда батареи). Когда он поступит в продажу в мае, Z16 будет стоить от 2099 долларов, а Z13 — с 1549 долларов.

стиль Dell XPS 13 Plus Анонсированные на этой неделе ThinkPad Z16 и Z13 будут использовать стеклянный тачпад с тактильной обратной связью внутри полностью стеклянной подставки для рук. Lenovo даже создала QuickMenu для подключений, которое открывается при двойном щелчке по сенсорной панели, чтобы вызвать настройки для всех людей, живущих на так называемой панели подключений.