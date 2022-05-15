Линия фронта в Донбассе изменилась из-за контратаки Украины

Российские силы продвигаются на Донбассе – украинская армия

Украина заявила об обстреле под Изюмом

Президент Финляндии подтвердил кандидатуру на членство в НАТО

Российская кампания на Донбассе потеряла свою динамику — Армия Великобритании

РУССКАЯ ЛОЗОВА, Украина (Рейтер) — Линия фронта Украины сместилась в воскресенье, когда Россия продвинулась в ожесточенном конфликте на востоке Донбасса, а украинские военные предприняли контратаку возле стратегически важного города Изюм, контролируемого Россией.

Командиры заявили, что недалеко от северо-восточного города Харькова, где украинские войска начали наступление с начала этого месяца, они считают, что Россия выводит свои войска, чтобы укрепить свои позиции вокруг Изюма на юге.

Украина добилась ряда успехов с момента вторжения в Россию 24 февраля, вынудив российских лидеров отказаться от наступления на столицу Киев, а затем быстро вытеснить их из Харькова, второго по величине города Украины.

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Вторжение в Москву, которое она назвала «спецоперацией» по разоружению и защите Украины от фашистов, дестабилизировало европейскую безопасность. Киев и его западные союзники считают утверждение фашизма необоснованным предлогом для начала необоснованной агрессивной войны.

Президент Финляндии, которая имеет 1300-километровую границу с Россией, подтвердил в воскресенье, что его страна подаст заявку на вступление в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Это серьезный сдвиг в политике, вызванный российским вторжением. Прочитайте больше

Заместитель генерального секретаря НАТО выразил уверенность в том, что Финляндия и Швеция, которые, как ожидается, также подтвердят свое намерение присоединиться, могут быть быстро приняты в альянс и что опасения, высказанные Турцией, могут быть преодолены. Прочитайте больше

С середины апреля российские силы сосредоточили большую часть своей огневой мощи на попытках захватить две провинции, известные как Донбасс, после неудачной попытки захватить Киев.

В оценке британской военной разведки, опубликованной в воскресенье, говорится, что в феврале Россия потеряла около трети развернутых наземных войск. В оценке говорится, что его наступление в Донбассе значительно отстает от графика и вряд ли будет иметь быстрый прогресс в течение следующих 30 дней.

В субботу вечером Украина получила моральный заряд, выиграв конкурс песни «Евровидение». Эта победа рассматривается как знак силы народной поддержки Украины по всей Европе. Прочитайте больше

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал победу, но сказал, что ситуация в Донбассе остается очень сложной, и российские силы все еще пытаются спасти хоть какую-то победу в регионе, раздираемом конфликтом с 2014 года.

«Они не прекращают своих усилий», — сказал он. Прочитайте больше

Негде кого-либо хоронить

Продолжающееся давление на Изюм и пути снабжения России затруднит Москве окружение мощных украинских сил, сражающихся на Восточном фронте в Донбассе.

Изюм протекает по реке Донец, примерно в 120 километрах (75 милях) от Харькова по главной юго-восточной магистрали.

«Самая горячая точка — Изюмское направление», — заявил губернатор области Олег Сенегубов в комментариях, транслируемых в социальных сетях.

«Там наши вооруженные силы перешли в контрнаступление. На некоторых направлениях противник отступает».

В селе Русская Лозова, расположенном на обширных полях между Харьковом и границей Украины с Россией, украинские лидеры заявили, что, по их мнению, Москва перебрасывает свои силы для защиты Изюма, удерживая своих противников в окружении артиллерийского огня.

«Российское наступление на Харьков было подавлено, и они это понимают», — сказал Игорь Оболенский, командующий Национальной гвардией и добровольческим отрядом, захватившим Русскую Лозову восемь дней назад. «Им нужно попытаться добиться новой победы, и они хотят взять под контроль Изеум».

Обе стороны заявили об успешных военных ударах в Донбассе.

В воскресенье Россия заявила, что бомбила украинские позиции на востоке, нацеливаясь на командные пункты и арсеналы, поскольку ее силы пытались окружить украинские подразделения в битве за Донбасс. Прочитайте больше

Но украинские военные также признали неудачи в утреннем сообщении в воскресенье: «Несмотря на потери, российские силы продолжают наступление в Лиманском, Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах Донбасса».

Украинские официальные лица заявили, что ракеты на западе Украины возле Польши ночью уничтожили военную инфраструктуру и были выпущены по Львовской области Черного моря. Прочитайте больше

Украинские военные заявили, что российские бомбардировки сталелитейных заводов в южном порту Мариуполя в воскресенье не прекратились, так как несколько сотен украинских боевиков появились через несколько недель после захвата города Россией.

Зеленский заявил, что ведутся переговоры об эвакуации раненых солдат из Мариуполя в обмен на освобождение российских военнопленных.

Большая колонна автомобилей и фургонов с беженцами из руин Мариуполя прибыла в подконтрольный Украине город Запорожье после наступления темноты в субботу после нескольких дней ожидания, когда российские силы отпустят их. Прочитайте больше

63-летняя Ирина Петренко, находившаяся в колонне, рассказала, что сначала она осталась, чтобы позаботиться о своей 92-летней матери, которая затем умерла.

«Мы похоронили ее возле ее дома, потому что негде было никого хоронить», — сказала она.

Больше оружия

И Финляндия, и Швеция заявили, что рассматривают членство в НАТО как способ укрепить свою безопасность, хотя президент России Владимир Путин сказал президенту Финляндии Саули Ниинистё, что для Хельсинки было бы ошибкой отказаться от своего нейтралитета.

Правящие шведские социал-демократы в воскресенье приготовились заявить о поддержке своей страной вступления в НАТО, проложив путь для подачи заявки и отказавшись от десятилетий военного неприсоединения. Прочитайте больше

В воскресенье Германия заявила, что подготовилась к ускоренному процессу сертификации.

«Мы должны убедиться, что даем им гарантии безопасности, не должно быть переходного периода, серой зоны, где их статус не ясен», — заявила министр иностранных дел Анналена Барбок. Прочитайте больше

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его «немного смущает» позиция Турции, которая выдвинула возражения против присоединения Северных стран и, как член НАТО, может возражать против их просьб.

«Сейчас нам нужен очень четкий ответ, и я готов провести новую дискуссию с (президентом Турции Реджепом Тайипом) Эрдоганом о проблемах, которые он поднял», — сказал Ниинистё.

Помимо потери большого количества людей и большого количества военной техники, Россия попала под экономические санкции, а страны Запада оказали военную помощь Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что он встретился с госсекретарем США Энтони Блинкиным в Берлине в воскресенье и что «в Украину направляется больше оружия и другой помощи». Прочитайте больше

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Дополнительные сообщения Джонатана Лэндэя, Натальи Зенец, Глеба Гаранича, Леонардо Пинассато, Тары Оукс, Тома Балмфорта, Идриса Али, Дэвида Янггрина, Лидии Келли и других офисов Рейтер; Написание Эйдана Льюиса и Саймона Кэмерона Мура; Под редакцией Уильяма Малларда и Дэвида Кларка

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