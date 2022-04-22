Линси Аддарио рассказывает о силе фотографии — Harvard Journal

Солдаты Муаммара Каддафи похитили Линси Аддарио в Ливии в марте 2011 года вместе с тремя другими журналистами New York Times. Лауреат Пулитцеровской премии фотожурналист опасается, что она, скорее всего, умрет.

Аддарио и его коллеги Энтони Шадид, Стивен Фаррелл и Тайлер Хикс прикрывали силы повстанцев, пытавшихся свергнуть Каддафи, и оказались в «стене пуль» между повстанцами и ливийскими солдатами в восточном городе Адждабия. Силы, верные Каддафи, арестовали группу, избили их, завязали им глаза и угрожали убить. Шесть дней спустя правительство Ливии освободило четверых.

Аддарио фотографировал почти все крупные конфликты и гуманитарные кризисы за последние 15 лет, от Афганистана до Ирака, от Дарфура до Ливии, от Сирии до Ливана и от Южного Судана до Сомали и Конго. Она говорит, что ее работа направлена ​​на документирование ужасов войны и многих способов, которыми люди пытаются выжить и сохранить свою человечность даже в самые мрачные времена. Аддарио рассказал историю ее похищения в Ливии, а также ее недавнюю работу в Украине, во время Библиотека ХоутонаФилип и Фрэнсис Гувер читают лекции на прошлой неделе.

«Я бы не стал рисковать своей жизнью, если бы не верил в силу фотографии», — сказала The New York Times Аддарио из Украины, где она освещает российское вторжение. «У него есть потенциал изменить ход войны или, по крайней мере, повлиять на решения политиков. Для международного сообщества чрезвычайно важно увидеть картины военных преступлений».

Совсем недавно, в феврале, Аддарио запечатлел трагедию вторжения России в Украину на ставшей уже известной шокирующей фотографии. Фотографировать Мать, двое ее малолетних детей и друг семьи погибли на улице в Ирбине под Киевом. Группа была убита в результате обстрела российскими минометами при попытке добраться до пути эвакуации в Киев. Аддарио, находившийся в 20 метрах от снаряда, назвал убийство семьи «военным преступлением».

«Я был удивлен и благодарен New York Times за размещение фотографии на первой полосе, потому что она действительно открыла дискуссию о нападениях российских военных на мирных жителей», — сказал Аддарио.

В своей лекции «О любви и войне: истории трагедии и стойкости со всего мира» Аддарио представила лично отобранную подборку своих работ, в которую вошли все основные конфликты, гуманитарные кризисы и кризисы в области прав человека по всему миру, которые она освещала в прошлом. 9 лет. / 11. Некоторые фотографии, которыми она поделилась с публикой, размещены на ее аватарке. интернет сайт. Пронзительные фотографии изображают жизнь женщин при талибах в Афганистане, войну в Ираке и падение Саддама Хусейна, геноцид в Дарфуре и последствия изменения климата в бассейне Амазонки, среди прочего.