Листья! Космонавтов

Памятник Юрию Гагарину у Кремля



Советский космонавт Юрий Гагарин на следующей неделе стал первым человеком за 60 лет, достигшим космоса.





Он был одним из нескольких звезд космической гонки «холодной войны» между Советским Союзом и США, которые стали чемпионами миллионов.

Но технология, которая отправила их на орбиту, имела менее известное происхождение в последние дни нацистской Германии.

Немцы

Многие из ведущих ученых-ракетчиков, стоявших за космическими программами США и Советского Союза, были немцами, которые работали над «секретным оружием» Адольфа Гитлера – ракетами Фау-1 и Фау-2.

Около 1600 немецких ракетных экспертов были тайно доставлены в Соединенные Штаты в последние дни Второй мировой войны, в то время как русские арестовали около 2000 за одну ночь под прицелом и отправили их на работу в Советский Союз.

Вернер фон Браун

Изобретатель ракеты «Гитлер Фау-2» – первой в мире баллистической управляемой ракеты – был архитектором американской программы «Аполлон», которая должна была отправить человека на Луну.

Через Атлантический океан со своим братом Магнусом он переправился с ракетой «Сатурн V», которая запускала американские полеты на Луну. Он умер в 1977 году, когда все еще призывал к пилотируемым экспедициям на Марс.

Курт Х. Дебус

Дебус, друг фон Брауна, руководил Гитлером летными испытаниями самолетов Фау-1 и Фау-2.

В 1952 году он начал строительство ракетных комплексов на мысе Канаверал, Флорида, а позже стал руководителем операций космического центра Кеннеди, руководя полетами и лунными миссиями первого американского астронавта Алана Шепарда.

Советы

Юрий Гагарин

Гагарин, первый человек в космосе, был выбран из 3000 кандидатов.

Он совершил один 108-минутный виток на борту «Востока-1» 12 апреля 1961 г. после объявления «Давай!».

27-летний Юрий Гагарин готовится к посадке на советский космический корабль Восток-1 12 апреля 1961 года, прежде чем стать первым человеком, отправившимся в космос.



Он погиб в 1968 году в возрасте 34 лет в авиакатастрофе неизвестного происхождения.

Герман Титов

Замена Гагарина в его исторической экспедиции 1961 года, Титова, не прошла мимо разочарования.

Четыре месяца спустя он 17 раз облетел Землю на Востоке 2. В 1995 году он был избран в российский парламент.

Алексей Леонов

30-летний мужчина совершил первый в истории выход в открытый космос с корабля «Восход-2» в 1965 году.

Это длилось 12 минут и девять секунд и чуть не убило его, когда его скафандр надулся из-за отсутствия давления воздуха. Ему пришлось пустить немного кислорода, что поставило его под угрозу смерти.

Позже Леонов будет участвовать в новаторской миссии Аполлон-Союз, которая открыла новую эру космического сотрудничества между Советским Союзом и США в 1975 году.

Валентина Терешкова

Первая женщина в космосе, она провела на орбите почти три дня в июне 1963 года.

Ей пришлось столкнуться с кучей проблем во время полета, которые обнаружились только после распада Советского Союза.

Она остается единственной женщиной, выполняющей одиночную миссию.

Сергей Королев

Главный советский ракетный инженер Королев добился успехов от запуска первого спутника до исторической экспедиции Гагарина. Его роль раскрылась только после его смерти в 1966 году.

Владимир Комаров

Комаров стал первым человеком, погибшим в космосе 23 апреля 1967 года после 26-часового полета на корабле «Союз-1».

При возвращении парашют сломался, в результате чего его машина упала на землю.

Советский космонавт Алексей Леонов (в центре) во время полета космического корабля “Аполлон” 1975 года.



Американцы

Алан Шепард

Первый полет американцев в космос, полет Шепарда на Freedom 7 5 мая 1961 года, был суборбитальным и достиг высоты 116 миль (186 километров).

Позже он управлял Apollo 14 в 1971 году и стал пятым человеком, побывавшим на Луне, где он играл в гольф.

Джон Гленн

Он был первым американцем, который совершил орбиту вокруг Земли в феврале 1962 года, а затем был избран в Сенат Соединенных Штатов до 1999 года.

В 1998 году в возрасте 77 лет Гленн стал самым старым человеком, побывавшим в космосе, когда он путешествовал на космическом шаттле «Дискавери».

Салли Райд

В июне 1983 года Салли Райд стала первой американкой, отправленной в космос на космическом шаттле Challenger.

Она также участвовала в комиссии 1986 года, расследовавшей гибель корабля. Она умерла от рака в 2012 году в возрасте 61 года.

Нил Армстронг

Армстронг был первым человеком, ступившим на поверхность Луны 20 июля 1969 года.

Хотя его полоса неясна – «Это маленький шаг для человека, гигантский скачок для человечества» – с тех пор она вошла в историю.

Его товарищами по команде были Эдвин «Базз» Олдрин, который последовал за ним 20 минут спустя, и Майкл Коллинз, который остался один на орбите вокруг Луны.

В России до сих пор живет легенда о космонавте Гагарине

© 2021 AFP