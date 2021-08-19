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Лисы Скайрима ведут вас к сокровищам. в некотором роде.

19 августа, 2021
Artem Sokolov

Лисица из Скайрима

С того времени The Elder Scrolls V: Skyrim Почти десять лет фанаты тихо подозревали, что лисы ведут вас к сокровищам, даже не подозревая об этом. Что ж, мы делаем это сейчас, благодаря некоторым идеям предыдущего разработчика.

Джоэл Берджесс, ранее из Bethesda, но сейчас менеджер студии в точильный камень Каби разработчикиИ На основе вчерашней истории о телеге с пчелами Чтобы поделиться своей закулисной историей разработки игры, на этот раз с использованием той маленькой городской легенды о лисах.

Вы можете найти множество примеров того, как люди задаются этим вопросом, некоторые из них Сразу после выхода игры, другие Спустя годы, каждый говорит, что либо слышал, как это сказал кто-то другой, либо видел это несколько раз, но никто не мог это сделать. исправить Лисицы приведут игрока к сокровищу.

Оказывается, они это делают! Ну вроде. Берджесс объяснил, что «легенда о лисе с сокровищами» на самом деле связана со способностями этого существа находить путь и тем, как оно было запрограммировано, чтобы вытащить его из игрока, если оно напугано. Подробно это объясняется ниже, но если твиты не загружаются, очень широкое резюме состоит в том, что лисы в первую очередь предназначены для того, чтобы напугать игрока и убежать от него, и, выбирая, где бежать, благодаря способу создания карты, направляйтесь к тем частям карты, которые имеют наибольшее количество элементов.

Это всегда будут одни и те же пещеры и лагеря, в которых есть добыча.

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Итак, вот оно что! решить загадку. Лисы часто приводят вас к сокровищам, хотя бы потому, что они предназначены для бегства в те же места на карте, где обычно находятся сокровища. Возможно, это не чистый ответ вроде «да, они указывают прямо на сокровище», но конечный результат тот же, так что неважно!

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