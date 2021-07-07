Литва заявляет, что Беларусь перемещает мигрантов и планирует построить пограничный барьер حاجز

КАЛЬВИЯ, Литва (Литва) (Рейтер) – Литва в среду обвинила Беларусь в перемещении мигрантов из-за границы с целью отправки их в Европейский Союз и заявила, что установит пограничный барьер и развернет силы, чтобы помешать им нелегально проникнуть на ее территорию.

Беларусь решила разрешить мигрантам въезжать в Литву, являющуюся членом Европейского союза, в ответ на санкции, введенные блоком после того, как Минск заставил самолет Ryanair приземлиться на своей территории и арестовал находившегося на борту блогера-диссидента.

Литва сообщила, что за последние дни пересекли границу сотни человек, многие из которых прибыли из Турции. В среду Министерство иностранных дел вызвало главу посольства Беларуси с требованием, чтобы Минск прекратил поток нелегальных иммигрантов через общую границу.

Премьер-министр Литвы Ингрида Симонетти заявила, что Беларусь предлагает мигрантам полеты в Минск, сославшись на документы, обнаруженные как минимум у одного мигранта, прибывшего в Литву.

«Есть туристические агентства и прямые рейсы, соединяющие Минск с Багдадом, например, и есть агентства в Беларуси и других странах, которые работают и привлекают туристов в Минск», – сказал Симонет Рейтер в Вильнюсе.

Она сказала, что основным аэропортом, из которого люди прибывали в Беларусь, был Багдад, а ее министр иностранных дел сказал, что люди также прибывают из Турции.

Приведенные в качестве доказательства документы, копии которых были отправлены агентству Рейтер официальным лицом Литвы, включают запросы минских агентств УмноТоры и Центркурорт от 27 мая и 7 июня с просьбой о выдаче в МИД Беларуси виз для трех граждан Ирака.

Чиновник также отправил 27 мая копии четырех посадочных талонов на рейс авиакомпании Белавиа из Стамбула в Минск, которые были обнаружены у иммигранта.

В МИД Турции не сразу прокомментировали утверждения Литвы.

барьер

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 мая заявил, что его страна не будет препятствовать пересечению мигрантами ее западной границы в Европейский Союз.

Литва работает над организацией визитов министра иностранных дел Габриелеуса Ландсбергиса в Багдад и Анкару на следующей неделе для обсуждения миграции.

«Большая часть людей (прибывающих в Литву из Беларуси) прибывает туда из Турции турецкими авиалиниями. Мы думаем, что Турция знает их личности», – сказал он журналистам в Вильнюсе в среду.

«В сотрудничестве с Турцией мы можем легко установить их личность и потребовать, чтобы они были приняты странами, из которых они прибыли».

Симонетти сказал, что Литва примет меры для предотвращения пересечения границы мигрантами путем усиления патрулирования и строительства заграждений. Он также построит лагерь для тех, кто уже прибыл.

«Мы начнем строить дополнительный физический барьер, разделяющий Литву и Беларусь, что станет верным знаком и определенным сдерживающим фактором для организаторов потоков нелегальной миграции», – заявила она на пресс-конференции.

В нем также говорится, что страна, которая является участником Шенгенской зоны бесплатного проезда, рассматривает возможность введения пограничного контроля с соседними странами ЕС, чтобы не допустить, чтобы мигранты выезжали в западные страны блока.

пограничники

Ранее в среду трое литовских пограничников изо всех сил пытались связаться с четырьмя явно усталыми людьми на автобусной остановке в деревне недалеко от границы. Никто не говорит по-английски.

Они были опознаны как иракцы без паспортов и были доставлены на допрос без переводчика в штаб-квартиру пограничной службы.

«Раньше мы имели дело в основном с контрабандой сигарет из Беларуси. Для нас это все в новинку», – сказал Повилас Виткос, пограничник.

Менее дюжины офицеров патрулируют 64-километровый участок пограничного поста в Виткосе – в основном леса и болота – и полагаются на жителей деревни, чтобы сообщать о пересечении границы нелегальными иммигрантами.

По данным пограничной службы, за первые семь дней июля белорусско-литовскую границу пересекли 779 нелегальных иммигрантов по сравнению с 636 за первые шесть месяцев года. Литва ежегодно принимала не более 104 иммигрантов в период 2018-2020 годов.

«Если люди будут продолжать приходить в таком количестве, в сотнях в день, это определенно будет серьезно – будет сложно найти подходящее жилье, чтобы обеспечить эти люди гуманитарными потребностями и надлежащими услугами», – говорит Орел Самуховит из литовского Red Кросс сообщил Рейтер.

В деревне Кальвия большие группы мигрантов, пересекающих поля или улицы, на этой неделе стали повседневным явлением.

«Я давал им воду, когда они проходили, – сказал 54-летний сельский житель Валентинас Маргифизиус. – Им должно быть очень тяжело, если они решат все бросить и отправиться в неизвестную страну».

Сообщает Андриос Сетас. Авторы Алан Шарлиш и Андриос Сетас; Редакция Джона Бойла и Джайлза Элгуда

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