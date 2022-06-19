Литва заявляет, что санкции в отношении Калининградской области вступят в силу

ВИЛЬНЮС (Рейтер) — С субботы вступает в силу запрет на транзит товаров, подпадающих под санкции Евросоюза, через его территорию в Калининградскую область России, заявили власти Литвы.

Новость о запрете пришла в пятницу из видеоролика, который транслировал губернатор области Антон Алиханов. Читать далее

Санкционный список ЕС включает, в частности, уголь, полезные ископаемые, строительные материалы и передовые технологии, и Алиханов заявил, что запрет будет распространяться на около 50% материалов, импортируемых Калининградской областью.

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Ее немедленное начало подтвердило грузовое подразделение службы государственных железных дорог Литвы в письме клиентам после «разъяснений» Европейской комиссии о механизме применения санкций.

Алеханов, призывая граждан не прибегать к паническим покупкам, сообщил, что два корабля уже перевозят грузы между Калининградом и Санкт-Петербургом, а до конца года в строй войдут еще семь.

«Наши паромы будут перевозить все товары», — сказал он в субботу.

Представитель службы Литовских железных дорог подтвердил содержание письма, но отказался от дальнейших комментариев. Государственный департамент не ответил на запрос Reuters о комментариях.

Заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоминас заявил общественному телевидению, что его ведомство ожидает «разъяснений от Еврокомиссии по применению европейских санкций в отношении транзита товаров в Калининграде».

Расположенный между членами ЕС и НАТО Польшей и Литвой, Калининград получает поставки из России по железным дорогам и газопроводам через Литву.

В апреле 1945 года этот анклав был захвачен Красной армией у нацистской Германии и передан Советскому Союзу после Второй мировой войны.

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Дополнительный отчет Андриоса Сетаса в Вильнюсе; Дополнительный репортаж Кейт Абнетт в Брюсселе; Монтаж Джона Стоунстрита и Кристины Финчер

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