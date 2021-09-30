Литва против Китая: балтийские рыбы бросают вызов растущей сверхдержаве

ВИЛЬНЮС, Литва. Не секрет, что Китай жестко контролирует, что его люди могут читать и писать на своих мобильных телефонах. Но для официальных лиц в Литве стало шоком, когда они обнаружили, что популярное китайское устройство, продаваемое в прибалтийских странах, имеет скрытую, хотя и неактивную, функцию: реестр цензуры на 449 терминов, запрещенных Коммунистической партией Китая.
Правительство Литвы быстро посоветовало чиновникам избавиться от них, используя телефоны, что разозлило Китай – и не в первый раз. Литва также приняла Тайвань, динамичную демократию, которую Пекин считает отступнической провинцией, и отказалась от участия в региональном форуме под руководством Китая и презирала его как вызывающий разногласия в Европейском союзе.
Возмущенный Пекин отозвал своего посла, остановив полеты китайского грузового поезда в страну и сделав практически невозможным для многих литовских экспортеров продавать свои товары в Китае. Китайские государственные СМИ напали на Литву, высмеивая ее малые размеры и обвиняя ее в том, что она является «антикитайским авангардом» в Европе.
На поле битвы в геополитике Литва против Китая – это нечестная борьба – небольшая балтийская страна с населением менее 3 миллионов человек против восходящей сверхдержавы в 1,4 миллиарда человек. Армия Литвы не имеет танков и боевой авиации, а ее экономика в 270 раз меньше, чем у Китая.
Но, что удивительно, Литва доказала, что даже небольшие государства могут создать головную боль для великой державы, особенно такой, как Китай, дипломаты которого, похоже, стремятся заставить другие страны последовать ее примеру. Фактически, Литва, которая мало торгует с Китаем, вызвала достаточно неприятного запаха, чтобы другие члены ЕС, как ожидается, обсудят ситуацию на встрече на следующей неделе. Нет ничего хуже для Пекина, чем если бы другие страны последовали примеру Литвы.
Для Литвы угрозы и истерики из Пекина не ослабили решимости правительства, отчасти потому, что у Китая мало рычагов воздействия на него. В интервью министр иностранных дел Габриэлеус Ландсбергис сказал, что у страны есть «внешняя политика, основанная на ценностях», заключающаяся в «поддержке людей, которые поддерживают демократические движения».
Другие европейские страны, заявлявшие о верности демократическим ценностям, редко действовали в отношениях с Китаем. Тем не менее партия г-на Ландсберга сделала эту меру частью своей привлекательности для местных избирателей: ее предвыборный манифест в прошлом году включал обещание «поддерживать основу ценностей» во внешней политике «с такими странами, как Китай».
Министр иностранных дел сказал, что небольшие размеры Литвы «сделали нас легкой мишенью» для Китая, потому что «их расчеты таковы, что лучше выбирать врагов таким образом и манерой, которые намного меньше вашего размера, втягивать их в боевой ринг, а затем поразить их до глубины души “.
Стремясь избежать нападения, Ландсбергис посетил Вашингтон в этом месяце и встретился с госсекретарем Энтони Блинкеном, Он пообещал «твердую поддержку Литвы со стороны Америки перед лицом попытки принуждения со стороны Китайской Народной Республики».
У Цян, политический аналитик из Пекина, сказал, что, несмотря на свои небольшие размеры, Литва на удивление заняла большое место в китайских счетах, отчасти из-за ее роли в качестве транзитного коридора для поездов, перевозящих товары из Китая в Европу.
Он также привлекает внимание Китая из-за его огромной роли в распаде Советского Союза – драме, которую Китай изучал в надежде сохранить аналогичные центробежные силы у себя дома. В 1990 году Литва была первой советской республикой, провозгласившей независимость от Москвы – дело, которое возглавил дед министра иностранных дел Витутас Ландсбергис.
«Китай считает Литву музеем, чтобы спастись от такого краха, как распад Советского Союза», – сказал г-н Ву.
Раскол между двумя странами проистекает из нескольких источников, включая усилия Тайваня по мобилизации политической поддержки, а также прошлогодние выборы в Литве, приведшие к власти новое коалиционное правительство, в котором доминируют консервативная проамериканская партия Ландсберга и шум либералов. О защите прав человека.
Но это также отражает широко распространенную негативную реакцию на агрессивную дипломатию «воина-волка» по всей Европе и разочарование в росте китайского экспорта, из-за которого импорт из Европы остался далеко позади.
В последние годы Китай вызвал негодование своим унизительным поведением, которое многим в Литве напоминает издевательства со стороны Москвы в прошлом. В 2019 году китайские дипломаты организовали враждебную акцию протеста против марша граждан Литвы в поддержку демократического движения в Гонконге. Вмешательство Китая привело к столкновениям на Соборной площади в столице страны Вильнюсе.
«Такой подход не делает Китай друзьями», – сказал Гинтарас Степонавичюс, бывший депутат, который помог создать группу давления, Тайваньский форум. «Мы не привыкли, что нам говорят, как действовать, даже великая держава».
Устав от давления Пекина, известные политики присоединились к группе тайваньской дружбы в парламенте и в октябре прошлого года посетили празднование Национального дня Тайваня в Вильнюсе.
Некоторые сомневаются в этой идее. Линас Линкявичюс, бывший министр иностранных дел, отмечает, что у Литвы уже есть ножи в отношениях с Россией и соседней Беларусью, чей изгнанный лидер оппозиции Светлана Тикановская работает из Вильнюса.
Он сказал: «Мы разоблачены по многим направлениям».
Опросы общественного мнения, проведенные Европейский совет по международным отношениям Это говорит о том, что большинство европейцев не хотят новой холодной войны между США и Китаем. Но они также проявляют повышенную осторожность в отношении Китая.
Франк Юрис, исследователь Эстонского института внешней политики, сказал: Отслеживает активность китайцев в Европе. «Обещания не выполняются, и страны устали от постоянной угрозы кнута».
Этот кнут сейчас сильно падает на Литву, которая также является членом Европейского Союза и НАТО.
В частности, к разочарованию Пекина, Литва объявила в июле, что она приняла просьбу Тайваня об открытии «тайваньского представительства» в Вильнюсе.
МИД Китая обвинил Литву в пересечении «красной линии», призвав ее «немедленно исправить свое неправильное решение» и «не идти по ложному пути».
В нескольких странах, включая соседнюю Германию и Латвию, есть аналогичные тайваньские офисы, но, чтобы не рассердить Пекин, они представляют Тайбэй, столицу Тайваня, а не сам Тайвань.
А в мае Литва вышла из дипломатического форума с участием Китая и 17 стран Восточной и Центральной Европы, продвигая Инициативу г-на Си «Один пояс, один путь», многомиллиардную инфраструктурную программу.
С точки зрения Китая, на прошлой неделе был опубликован отчет о мобильных телефонах китайского производства. Автор: Центр кибербезопасности Министерства обороны Литвы Это была очередная провокация. Скрытая запись, обнаруженная центром, позволяет выявлять и подвергать цензуре такие фразы, как «студенческое движение», «независимость Тайваня» и «диктатура».
Черный список, который автоматически обновляется, чтобы отражать растущие опасения Коммунистической партии, остается бездействующим в телефонах, экспортируемых в Европу, но, согласно онлайн-центру, отключенный цензор может быть активирован одним щелчком переключателя в Китае.
Маргрес Апокевисиос, заместитель министра обороны, отвечающий за кибербезопасность, сказала, что запись была «чрезвычайно шокирующей и тревожной».
Xiaomi, китайский производитель телефонов, заявляет, что его устройства «не цензурируют связь».
Помимо того, что г-н Апокифизиус сказал правительственным учреждениям отказаться от телефонов, в интервью он сказал, что обычные пользователи должны решить свою «готовность пойти на риск».
Националистическое информационное агентство Global Times, контролируемое Коммунистической партией Китая, высмеяло литовский отчет как «новую розыгрыш» маленькой «пешки» в антикитайской программе Вашингтона.
Китай усилил давление на Литву в прошлом месяце, отозвав в прошлом месяце своего посла из Вильнюса и призвав посланника Литвы в Пекине вернуться домой, что он и сделал. Регулярный грузовой поезд в Литву был остановлен, хотя другие поезда все еще могут проходить через прибалтийскую страну, наполненные китайскими товарами, направляющимися в Германию.
Китай не объявил никаких официальных санкций, но добавил бюрократизм, чтобы литовские экспортеры не могли продавать товары в Китае.
Министр экономики Литвы Усрин Армоните преуменьшил ущерб, отметив, что экспорт Литвы в Китай составляет лишь 1 процент от общего объема экспорта. По ее словам, ее потеря «не очень вредна».
По словам руководителей предприятий, самым большим ударом стал перерыв в поставках стекла китайского производства, электронных компонентов и других предметов, необходимых литовским производителям. Около десятка компаний, зависящих от товаров из Китая, на прошлой неделе получили почти идентичные письма от китайских поставщиков, в которых утверждалось, что перебои в подаче электроэнергии затрудняют выполнение заказов.
«Они очень изобретательны», – сказал Видмантас Яноливичюс, президент Федерации промышленников Литвы, отметив, что задержки были «очень точными».
Лоринас Кассионас, председатель Комитета национальной безопасности и обороны, сказал, что Литва приняла «четкое геополитическое решение» решительно объединиться с Соединенными Штатами, давним союзником, и другими демократическими странами. Все здесь согласны с этим. Мы все китайцы-антикоммунисты. Это в нашей ДНК “.
Томас Дапкус из Вильнюса, Моника Брунчук из Брюсселя и Клэр Во внесли свой вклад в этот отчет.
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