Литва против Китая: балтийские рыбы бросают вызов растущей сверхдержаве

ВИЛЬНЮС, Литва. Не секрет, что Китай жестко контролирует, что его люди могут читать и писать на своих мобильных телефонах. Но для официальных лиц в Литве стало шоком, когда они обнаружили, что популярное китайское устройство, продаваемое в прибалтийских странах, имеет скрытую, хотя и неактивную, функцию: реестр цензуры на 449 терминов, запрещенных Коммунистической партией Китая.

Правительство Литвы быстро посоветовало чиновникам избавиться от них, используя телефоны, что разозлило Китай – и не в первый раз. Литва также приняла Тайвань, динамичную демократию, которую Пекин считает отступнической провинцией, и отказалась от участия в региональном форуме под руководством Китая и презирала его как вызывающий разногласия в Европейском союзе.

Возмущенный Пекин отозвал своего посла, остановив полеты китайского грузового поезда в страну и сделав практически невозможным для многих литовских экспортеров продавать свои товары в Китае. Китайские государственные СМИ напали на Литву, высмеивая ее малые размеры и обвиняя ее в том, что она является «антикитайским авангардом» в Европе.

На поле битвы в геополитике Литва против Китая – это нечестная борьба – небольшая балтийская страна с населением менее 3 миллионов человек против восходящей сверхдержавы в 1,4 миллиарда человек. Армия Литвы не имеет танков и боевой авиации, а ее экономика в 270 раз меньше, чем у Китая.