Литва расширяет торговые ограничения в Калининградской области, несмотря на предупреждение России

Указатели направления видны на пограничной железнодорожной станции в Кипартае, Литва, 21 июня 2022 года. REUTERS/Ints Kalnins/File Photo

ВИЛЬНЮС (Рейтер) — Литва в понедельник расширила ограничения на приграничную торговлю с прибалтийским Калининградским регионом России после того, как вступили в силу ранее введенные Евросоюзом санкции против Москвы в связи с ее вторжением в Украину.

Представитель литовской таможни сообщил, что дополнительные товары, которым в понедельник утром было отказано во въезде, включают бетон, дерево, спирт и промышленные химикаты, содержащие спирт.

В пятницу Россия предупредила Литву и Европейский союз, что может принять против них «жесткие меры», если транзит некоторых товаров в Калининград и из Калининграда не будет возобновлен «в ближайшие дни». Читать далее

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В понедельник губернатор Калининградской области предложил ввести полный запрет на перемещение грузов по суше между Россией и тремя прибалтийскими государствами-членами Европейского Союза, Литвой, Латвией и Эстонией, чтобы подтолкнуть их к использованию калининградских портов. Читать далее

«Это обеспечит деятельность наших судоходных компаний и будет работать в калининградских портах, которые сильно пострадали от ограничений Евросоюза», — сказал губернатор Антон Алиханов.

Торговые ограничения в Европейском Союзе были усилены, поскольку правительства, рынки и компании опасаются, что Россия может решить продлить закрытие крупнейшего трубопровода, по которому российский газ поступает в Германию, сверх запланированного 10-дневного периода технического обслуживания. Читать далее

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Калининград граничит с Литвой и Польшей, являющимися членами НАТО и Европейского Союза, и для большинства своих товаров использует железные и автомобильные дороги, проходящие через Литву. Приморский район был отрезан от некоторых грузовых перевозок с материковой части России с 17 июня в рамках режима санкций Европейского Союза.

Товары, относящиеся к гуманитарным или основным категориям, например продукты питания, не подпадают под действие санкций.

Спор вокруг изоляции Калининграда является испытанием решимости Европы ввести санкции на фоне опасений эскалации конфронтации с Россией после того, как другие ограничения побудили Москву объявить дефолт по своему долгу. Читать далее

Официальные лица ЕС при поддержке Германии в конце июня искали быстрый компромисс для разрешения кризиса. Но источники сообщили Рейтер, что Литва, которая когда-то управляла из Москвы в бывшем Советском Союзе, имеет серьезные оговорки относительно того, что можно было бы считать уступкой Кремлю.

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Дополнительный репортаж Андриоса Сетаса в Вильнюсе, редактирование Анны Рингстрём и Марка Хайнриха

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