Литва сносит последние советские памятники | Европа | Новости и текущие события со всего континента | ДВ

Владимир Ильич Ленин, революционер-большевик и основатель Советского Союза, умер в 1924 году, но оставался вездесущим спустя десятилетия после его смерти. Высеченный из камня и железа, он стоял больше жизни на самых видных местах в городах Литвы.

Но с распадом Советского Союза в 1991 году культ его персонажа закончился. Как и везде в бывших коммунистических странах, скульптуры Ленина и статуи других диктаторов были сняты с постамента и убраны из поля зрения.

«После стремительного сноса многих памятников в начале 1990-х годов и переименования улиц и площадей вопрос древностей долгое время отсутствовал», — сказал директор Центра исследований геноцида и сопротивления в Вильнюсе Аронас Буббениз.

Но с началом российской войны на Украине 24 февраля недовольство бывшим Советским Союзом и нынешней российской политикой снова усилилось. Люди в Литве опасаются нападения сил Путина.

В поселке Миркин в мае сняли с постамента памятник советскому воину

Воспоминания об оккупации Литвы, начавшейся в 1940 году — продукте пакта Молотова-Риббентропа между нацистской Германией и Советским Союзом — недавние. В конце концов, оккупация закончилась распадом Советского Союза. Но до 1953 г. происходили массовые депортации, в частности в Сибирь.

Противоречивая история страны также включает в себя тот факт, что многие литовцы-антисемиты были причастны к убийству около 200 000 евреев во время немецкой оккупации с 1941 по 1944 год. Центр исследования геноцида и сопротивлениявозглавляемый историком и архивариусом Бобни, освещает литовский антисемитизм, но также фокусируется на сопротивлении советскому режиму.

В этом научном центре находится Музей профессий и борьбы за свободу, где сотрудники КГБ пытали и убивали заключенных в здании в центре Вильнюса. Здание также использовалось нацистами для той же цели во время их временной оккупации во время Второй мировой войны.

Экспонаты посвящены гонениям на Литву, длившимся почти 50 лет, когда страна, как и все Прибалтика, была советской республикой. За это время сотни тысяч литовцев оказались в тюрьмах и трудовых лагерях по политическим мотивам или были убиты на месте.

Статуи, извлеченные из гробниц

Когда Литва обрела независимость в 1991 году, она быстро избавилась от большей части своего известного советского пропагандистского наследия: статуй Ленина и памятников с танками и солдатами. Однако кое-где сохранились советские памятники. Но благодаря продолжающейся войне в Украине, сказал Бобни, теперь есть планы убрать оставшиеся символы, такие как красная звезда, серп и молот. Скульптуры, найденные в гробницах, также были удалены.

Этот памятник советским воинам на Антакальнесском кладбище в Вильнюсе снесут в сентябре

Но Виолетта Даволио, профессор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета, считает, что это может быть проблемой. Она хочет увидеть несентиментальную дискуссию о том, как обращаться с символами из прошлого. «Это просто венок или есть другие символы? Если они не символизируют военную мощь СССР, то их нужно оставить», — сказала она.

В маленьком городке Миркин, примерно в 100 километрах к юго-западу от Вильнюса, приняли другое решение — там в мае чиновники решили убрать с основания двухметровую статую российского солдата. Даволио предпочел бы оставить его там, где он есть. Она говорит, что такие статуи были бы хороши для целей документации. «Вы можете использовать статую, чтобы попытаться объяснить и представить сложную историю».

Гвидас Руткаускас также против сноса всех советских памятников в Литве, однако у него могут быть все основания желать их сноса. Он родился в Сибири, куда его родители были депортированы. Однако глава Литовской федерации политзаключенных и депортированных против избавления от всех следов коммунизма.

принять историю

Руткаускас считает, что нет необходимости убирать все из прошлого — «в конце концов, это часть нашей истории», — сказал он DW. Будущие поколения должны знать, что было до них. Но он не оставил сомнений в том, когда он пересечет свою линию. «Если на важной площади города есть танк или советская символика с советской звездой, ее нужно убрать», — сказал он.

Однако, учитывая угрозу, которую война на Украине представляла для Литвы, аргумент удаления укрепился: большинство высказалось за удаление всех свидетельств коммунизма. Но Люция Вервецкене из Центра изучения советской памяти (Почта) ЦПМИ перед войной заметила изменение мнения. По ее словам, 2014 год стал переломным.

В то время Крым был аннексирован Россией, и с тех пор на востоке Украины воюют пророссийские сепаратисты и регулярные украинские силы. Она сказала, что это изменило дискуссию вокруг изъятия советских древностей из публичного пространства.

Лючия Вервикени сказала, что аннексия Крыма Россией изменила отношение литовцев.

Другой вопрос, как быть с деятелями искусства и культуры, которые якобы были приближены к советскому руководству. Например, историк упоминает умершего в 1947 году литовского писателя Пятраса Сверку, который как коммунист поддерживал советскую политику. Памятник, установленный в его честь в Вильнюсе, был демонтирован в ноябре 2021 года.

Романы, рассказы и детские книги скандального автора переведены на английский, китайский и многие восточноевропейские языки. Вервецкене считает свой случай образцовым, когда речь заходит о сложном вопросе о том, что понимать под сотрудничеством с бывшим советским режимом. Цвирка лично никому не вредил, но поддерживал советскую власть.

Встреча с Марксом и Сталиным в парке Гроттас

Если все следы коммунизма однажды исчезнут с улиц, площадей и кладбищ Литвы, те, кто интересуется коммунистическим прошлым, все еще могут посетить парк Гротас на юге страны. С рубежа тысячелетий на огромной территории парка собраны ненужные скульптуры — произведения, изображающие Ленина, диктатора и массового убийцу Иосифа Сталина, главу КГБ Феликса Дзержинского, немецкого философа Карла Маркса и многих других.

В настоящее время среди елей, сосен и берез насчитывается 87 памятников. Также можно увидеть клубок колючей проволоки и сторожевых вышек, так как они были обычным явлением в сибирских карцерах. Для посетителей постарше в парке есть панно с картинками с информацией о происхождении скульптур и времени их демонтажа. Для маленьких гостей есть детская игровая площадка. На близлежащих лугах пасутся козы и расхаживают страусы.

Критики считают частный музей под открытым небом комбинацией Диснейленда и дома ужасов. С другой стороны, историк Даволио из Вильнюсского университета настроен более позитивно. Во время своего первого визита в парк Грутас она и ее коллеги рассмотрели скульптуры «в юмористическом свете».

По словам исследователя, такая презентация может показаться тривиальной, особенно иностранным посетителям. С другой стороны, для жителей Литвы советские реликвии, сгруппированные в парке Грутас, облегчили оглядывание на их прошлое. «Вы также можете посмеяться над этим», — объяснила она.

Эта статья изначально была написана на немецком языке.

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