Литва ужесточила границу с Беларусью колючей проволокой, чтобы не допустить иммигрантов

ВИЛЬНЮС (Рейтер) – Литва начала строительство 550-километрового заграждения из колючей проволоки на границе с Беларусью в пятницу после того, как белорусские власти были обвинены в незаконной отправке мигрантов из-за границы в Европейский Союз.

Правительство заявило, что катушка проводов военного образца будет стоить 4,9 миллиона евро (5,81 миллиона долларов), чтобы ее установить и проложить вдоль большей части границы, которая проходит по малонаселенным районам и обширным лесам и болотам.

Позже Министерство внутренних дел заявило, что барьер будет укреплен двухметровым (6,5 футов) пограничным забором, увенчанным колючей проволокой, что будет стоить дополнительно 41 миллион евро.

Литва сообщила, что за последние дни из Беларуси перебрались сотни мигрантов, большинство из которых являются гражданами Ирака.

В мае Беларусь приняла решение допустить мигрантов в Литву в ответ на санкции, введенные блоком после того, как Минск заставил самолет Ryanair приземлиться на ее территории и арестовал находившегося на борту блогера-диссидента.

«Если кто-то думает, что мы закроем наши границы с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной, что мы станем местом задержания для тех, кто бежит из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса и Африки – если кто-то так думает, он – это, мягко говоря, заблуждение », – заявил во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент заявил, что Беларусь сейчас охраняет границу настолько, насколько это «выгодно» для нее, и насколько это возможно в финансовом отношении.

В ответ Литва в среду заявила, что установит пограничный барьер и развернет силы, чтобы не допустить незаконного пересечения мигрантами ее территории. Читать далее

Катушки колючей проволоки лежали на земле на границе с Беларусью в Друскининкае, Литва, 9 июля 2021 года. REUTERS / Jannis Laesance READ Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину во время посещения небольшого городка Читать далее

В связи с этим премьер-министр Ингрида Симонетти заявила, что парламент Литвы срочно соберется во вторник, чтобы принять закон, упрощающий процессы рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища, включая сокращение срока первоначального рассмотрения до не более 10 дней.

В законопроекте говорится, что все люди, незаконно пересекшие границу, будут задержаны, что означает прекращение периодических коротких поездок за пределы места содержания под стражей, которые в настоящее время разрешены.

В этом году границу из Беларуси незаконно пересекли более 1500 человек, из них 900 – в первые девять дней июля.

Представитель министра обороны Рута Монтвилл сообщила агентству Рейтер, что первое расширение нового заграждения, которое должно быть завершено в пятницу, будет иметь длину 500 метров и высоту 1,8 метра (шесть футов).

Симонет сообщила национальному радио, что не ожидала, что поток мигрантов из Беларуси прекратится сам по себе.

«Поскольку белорусская система зарабатывает на этих людях деньги на оплату визы, и я думаю, что она получает от них и другие доходы, без дополнительных средств влияния ожидать какой-либо положительной тенденции было бы трудно», – сказала она.

В среду Симонетти заявил, что Беларусь предлагала мигрантам полеты в Минск, сославшись на документы, обнаруженные как минимум у одного мигранта, прибывшего в Литву. Ее министр иностранных дел сказал, что основным аэропортом, из которого люди отправляются в Беларусь, был Багдад, а ее министр иностранных дел сказал, что люди также приезжали в Турцию.

Граница между Литвой и Беларусью составляет 679 км (420 миль) в длину. По данным Министерства внутренних дел, в предыдущие годы было отгорожено около 78 километров (48 миль), а около 258 километров (160 миль) находятся под электронным мониторингом.

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(Репортаж Андриоса Сетаса в Вильнюсе) Редакция Марка Генриха и Уильяма Маклина

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