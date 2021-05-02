Ли Бардуго об адаптации книги «Тень и кость» и будущих книг Гришаверс

Ли Бардого не очень-то дорог в своем писательстве. В то время как другие авторы упираются в пятки, провозглашая святость своей работы, как если бы она была доставлена ​​с высоты, Бардуго приветствует вмешательство.

Когда появился Netflix, писательница, написавшая трилогию «Тени и кости» и «Шесть воронов», а также несколько других книг, происходящих в ее царском вымышленном мире, известном как Гришаверс, увидела возможность сделать именно это. Работа с Эриком Хейссерером (ДоступИ Ящик для птиц) Бардуго и его команда сценаристов переосмыслили некоторые ключевые элементы ее сериала, в первую очередь позаимствовав ряд персонажей из «Шестерки ворон» и сплел их в «Тень и Кость». Она также использовала сериал как возможность решить проблему отсутствия разнообразия в ее ранних романах. «Я хотел убедиться, что шоу было лучше, чем я», – сказал Сакеб.

Может быть, это более увлекательно, чем просто возможность исправить свои прошлые ошибки? Увидеть, как сбылся ваш воображаемый мир. Бардуго была уверена, что пришлет производственной группе свой набор досок Pinterest, заполненных русским фольклором, хотя она отметила, что «не хотела, чтобы они чувствовали себя обязанными этим вещам», – и была более впечатлена результатами. «Как человек, страдающий сменой часовых поясов, я определенно чувствовала галлюцинации», – говорит она о первом своем прилетании. Тень и кости Он расположен в Будапеште, Венгрия. “А затем увидеть песчаное каноэ, которое было построено так, чтобы расширить диапазон его стенда на крыше, увидеть карету Керриган, и увидеть первый армейский лагерь и все эти дополнения в их форме, одетых в крестьянскую форму и прогуливающихся по улицы Кеттердама “. Судя по тону ее голоса, благоговение не исчезло – Если Тень и кости Отремонтированный во втором сезоне, это будет не последний раз, когда вы будете поражены, увидев Гришаверс, построенный в таком большом масштабе.

Ниже Бардуго обсуждает влияние своего русского происхождения на гришаверси, рассматривая опубликованные ею работы как образец для улучшения и где Тень и кости Это может пойти отсюда.

Поднимите поездку Тень и кости Проверить наличие изменений, включенных в исходный материал. Каково было возиться с уже проделанной работой и объединять разные истории?

Я имею в виду большие идеи – идею объединения Тени, Кости и Шестерки Ворон – [showrunner Eric Heisserer] Его представили очень рано, и я почти сразу же оказался в самолете, потому что думал, что он заставляет мир чувствовать себя больше и аутентичнее. И я думаю, что это была своего рода другая точка доступа … это не просто избранная история, полная людей великой магии и королевской крови. Это также история о людях, которых считают потребителями, которых соскребают с улиц и которые не могут достичь такого рода власти, и которые все еще пытаются выжить в этом мире, где происходят эти большие эпические события.

Итак, мы с Эриком обсудили это, как бы это было вначале. А потом, когда мы собирали книжную комнату, я заходил, и они показывали мне свои серии каждую неделю или раз в две недели. И мы говорили через них, мы спорили о вещах. Мы собираемся провести мозговой штурм. Иногда я просто сидел и улыбался или хлопал в ладоши, потому что они придумали что-то потрясающее.

Я знаю, что главное, что я хотел изменить в сериале, – это сделать сюжет более разнообразным.

Когда я написал Тень и кости, Это был мой первый роман, и фактически, не задумываясь об этом, я повторял множество сказок, на которых я вырос, которые в основном были прямыми и белыми, что могло бы повлиять на мой материал для чтения. Но я думаю, что он также рассказывает много историй за очень долгое время. И только когда я стал более компетентным как писатель, я начал более достоверно и всесторонне отражать окружающий меня мир, а это значит, писать более целостно. Так что я думаю, что вы можете увидеть это изменение по мере развития романов, но это было то, что я хотел, чтобы сериал был лучше меня.

В этом контексте зачем конкретно менять Алину и делать ее наполовину Шу? Считаете ли вы, что это имеет смысл с точки зрения повествования?

Что ж, Алина из книжного приграничного городка. Вы выросли на границе между Шу Ханом и Опустошителем – или родились на ней – до того, как попали в приют Керамзин. А для меня она имела смысл быть только полушо. Бордюры – это не стены, они пористые. Люди делают через них бизнес и влюбляются в них. Через них они формируют партнерские отношения. Это казалось вполне естественным органическим изменением.

Алина тоже посторонний, и мы действительно хотели изучить, что значит быть человеком, который не может скрыть свой статус незнакомца, с которым плохо обращались в стране, которая затем попросила бы ее спасти ее. Я думаю, это сделало историю более богатой и влиятельной. И я думаю, что комната сценаристов, многие из которых принадлежали к смешанным расам, действительно добавила этому огромную глубину.

Когда вы впервые строили этот мир, каковы были последствия вашей реальной жизни?

Я провел много исследований в царской России начала девятнадцатого и середины девятнадцатого веков. Частично это была история культуры и военная история. Некоторые ходили в книжные магазины, покупали старые книги и рецепты для журнальных столиков, искали молитвенные песнопения и пытались узнать о структурах, религиях, внешнем виде, ощущении, запахе и звуках этого прошлого мира. Это была отправная точка, путь, по которому средневековая Европа была отправной точкой для многих историй, происходящих в альтернативных мирах.

Что именно привлекло вас в отправной точке?

Что ж, я внучка русских иммигрантов, бежавших из России и Литвы. Я вырос, слыша истории о России как о месте безмерной красоты, великой культуры безмерного величия, но также о месте огромной опасности и жестокости. Так что я думаю, что это было что-то очень твердое в моем сознании на раннем этапе, и что с этим миром были связаны страх, интриги и счастье. Мне казалось, что это исключительное место, но вы никогда не сможете вернуться в него. Когда она начала работать над этой историей, она познакомилась с некоторыми из тем, которые окрашивали российскую историю, когда она продвигалась к истории Алины: идея этой большой армии молодых новобранцев, неспособность производить и это колоссальный разрыв между богатыми и богатыми. бедняга.

Как выглядит продолжающееся творчество в мире, в котором уже есть сильная фанатская база?

Иногда бывает тяжело. Знаете, люди приносят на страницу много ожиданий, которых не было, когда я только начал работать над этими историями. Но в то же время я знаю, что не смог бы написать семь романов по Гришавселенной, если бы не люди, вложившиеся в этих персонажей и в этот мир. Я так думаю Правление волков [the most recent Grishaverse book]Прямо сейчас какое-то прощание. Это была возможность предоставить читателям своего рода грандиозный финал и оставить дверь открытой для будущих историй, но также дать мне шанс сделать шаг назад, может быть, на несколько месяцев, может быть, на несколько лет, и поработать над другими историями в других странах. миры.

Ты хоть представляешь, что нас ждет?

Что ж, пишу продолжение к Девятый дом. Я опаздываю, но я уже добираюсь, и это вымышленный сериал не для юных читателей, а для взрослых. После этого у меня есть несколько проектов, над которыми я надеюсь написать и поработать. И я признаю, что есть истории о Гришаверсах, которые мне очень хочется рассказать. В одном конце открыта очень большая дверь Правление волков, Но есть много других персонажей, которых я нашел совершенно восхитительными, которые появились на странице этой книги, и я хотел бы увидеть их собственные более сложные истории.

Обратитесь к Тень и костиKaito: Когда вы определили, как эта слегка измененная версия вашей истории будет работать как сериал, вы планировали, как это получится?

У нас большой план. Мы придумали, что хотим увидеть, но не знаем, собираемся ли мы туда поехать. Так что, если людям нравится шоу, выходите в Интернет!

Это интервью отредактировано и сжато для ясности..