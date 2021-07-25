Ли Кифер выигрывает золотую медаль для Соединенных Штатов. Золотек выиграл первое золото США в женском тхэквондо – Mercury News

Токио (AFP) – Ли Кифер выиграла третью золотую медаль США на Олимпийских играх в Токио и третье золото в истории страны по фехтованию, победив действующую чемпионку России Инну Дериглазову со счетом 15-13 в финале женской стрельбы.

Мариэль Загонес – единственная американская фехтовальщица, выигравшая золотую медаль в боях на мечах на Олимпийских играх 2004 и 2008 годов.

Кифер сняла маску после последнего балла и крикнула: «Боже мой!» Она заняла пятое место на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году и 10-е на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Четырехкратный чемпион NCAA в Нотр-Даме, Кифер сейчас студент-медик в Университете Кентукки. Ее муж Герек Майнхардт выиграл бронзовую медаль со сборной США на Олимпийских играх 2016 года.

«Это невероятное чувство, которое я разделяю со своим тренером, я разделяю со своим мужем, моей семьей, всеми, кто был частью этого», – сказала она, повесив свою золотую медаль на шею. «Хотел бы я разрезать его на мелкие кусочки и раздать всем, кого люблю».

А россиянка Лариса Коробникова в бронзовом матче обыграла итальянку Алису Вольпи со счетом 15: 14.

Роман Кэннон выиграл первую золотую медаль Франции на Олимпийских играх в Токио, победив в мужском финале Гергели Секлози со счетом 15-10 из Венгрии.

Кэнноне вел со счетом 14: 9 после двух матчей в первом матче до 15 и быстро финишировал третьим. 24-летняя Канони родилась во Франции, но выросла в Соединенных Штатах и ​​училась в Университете Святого Сердца. Он вернулся во Францию ​​в 2016 году, чтобы повысить свои шансы на выход на Олимпийские игры 2020 года.

Украинец Игорь Ризлин выиграл бронзу со счетом 15-12 над итальянцем Андреа Сантарелли.

Золотек выиграл первое в истории золото США в женском тхэквондо

Анастасия Золотек завоевала первую золотую медаль США в женском тхэквондо, победив россиянку Татьяну Менину 25-17, и завоевала титул чемпиона в полулегком весе.

18-летняя Золотич испускает первобытный вопль, надевая шлем перед каждым раундом. Семья Ларго, штат Флорида, с самого раннего детства говорила друзьям и семье, что она станет олимпийской чемпионкой и что ей достаточно одной поездки на игры, чтобы это произошло.

Золотек и Менина забили в первом раунде, забив большое количество голов, а во втором – с тактической точки зрения, но Золотек обогнал своего россиянина в третьем раунде физическими ударами с двух очков, опередив на одно очко в последнем. круглый.

Золотек был только четвертым американцем, вышедшим в олимпийский финал тхэквондо, и только вторым. Стивен Лопес выигрывал только два предыдущих олимпийских золота для сборной США по тхэквондо.