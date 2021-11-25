Лодка под Ла-Маншем: по меньшей мере 31 мигрант погиб, а другие пропали без вести после того, как лодка затонула у французского побережья

По словам Дарманина, выступая перед больницей в Кале, среди погибших были пять женщин и молодая девушка. Он сказал, что два человека были спасены, а один человек все еще пропал без вести.

Макрон сказал, что его страна не допустит, чтобы Ла-Манш превратился в кладбище, и призвал своих европейских коллег активизировать усилия, чтобы избежать будущих трагедий.

«Родным и близким погибших я хотел бы выразить свое сочувствие и безоговорочную поддержку Франции», — говорится в заявлении президента.

«Я заверяю их, что будут приложены все усилия, чтобы найти и осудить виновных, сети контрабандистов, которые эксплуатируют страдания и нищету, подвергают опасности человеческие жизни и в конечном итоге разрушают семьи», — добавил он.

Макрон сказал, что Франция в течение нескольких месяцев работала с Соединенным Королевством над ликвидацией сетей контрабанды.

Он отметил, что «с начала 2021 года благодаря мобилизации 600 сотрудников полиции и жандармерии на северном побережье были арестованы 1552 контрабандиста и ликвидированы 44 сети контрабандистов».

«Несмотря на эту меру, с 1 января было предпринято 47 000 попыток пересечь границу Великобритании, и наши службы спасения спасли 7 800 мигрантов».

Морская региональная префектура Франции ранее сообщила, что в Южной Африке проводится поисково-спасательная операция для выживших. Пролив Па-де-Кале Они описали это как худшую аварию на воде.

Министр по морям страны Анник Жирардин заявила, что поиск пропавших без вести осуществляют французские, британские и бельгийские вертолеты.

Премьер-министр Франции Жан Кастикс назвал случившееся «трагедией». «Я думаю о многих пропавших без вести и раненых жертвах преступных контрабандистов, которые пользуются своим тяжелым положением и нищетой», — сказал он в твиттере.

опасный переход

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что он был «шокирован, ошеломлен и глубоко опечален гибелью людей на море».

«Мои мысли и сочувствие в первую очередь связаны с жертвами и их семьями, и это ужасная вещь, от которой они пострадали», — сказал Джонсон репортерам.

«Но я также хочу сказать, что эта катастрофа подчеркивает, насколько опасно пересекать канал таким образом. Это также показывает, насколько важно, чтобы мы удвоили наши усилия сейчас, чтобы сломать бизнес-модель гангстеров, которые отправляют людей в море в этом направлении. пути, и именно поэтому так важно, чтобы мы ускорились, если сможем. Все меры находятся в пределах наших границ … чтобы мы проводили различие между людьми, которые приезжают сюда на законных основаниях, и людьми, которые приезжают сюда незаконно ».

Он добавил, что власти «не пожалеют усилий, предлагая бизнес торговцам людьми и гангстерам … которым сходит с рук убийство».

Джонсон сказал, что для Великобритании, Франции и Европы пора «активизировать» и работать вместе. Его представитель сказал, что он должен был председательствовать на заседании Комитета по чрезвычайным ситуациям Cobra в связи с трагедией.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель заявила в своем заявлении, что трагедия «представляет собой самое сильное напоминание об опасностях перехода через этот канал, организованного безжалостными преступными группировками».

«Мы продолжим расширять сотрудничество с Францией и другими европейскими партнерами, чтобы не допустить, чтобы мигранты отправлялись в эти смертоносные путешествия», — добавила она.

В понедельник министерство внутренних дел Франции объявило, что отправит оборудование и транспортные средства на сумму более 11 миллионов евро (12,3 миллиона долларов) в рамках соглашения с Соединенным Королевством «для обеспечения безопасности прибрежной полосы протяженностью более 130 километров от Дюнкерк до Соммского залива ».

Она добавила, что «у полиции и жандармерии будут дополнительные ресурсы для выполнения задачи по борьбе с нелегальной иммиграцией».

На прошлой неделе 243 человека были спасены в проливе Ла-Манш при попытке перейти границу Великобритании.

Согласно данным, собранным британским информационным агентством PA Media, в этом году более 25 700 человек пересекли Ла-Манш в Великобританию на небольших лодках. Согласно отчетам ПА, это в три раза больше, чем за весь 2020 год.