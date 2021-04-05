Ложное обвинение первой женщины-лидера в Египте в закрытии Суэцкого канала

Первый капитан корабля в Египте Она говорит, что ее ошибочно обвинили Катастрофа Суэцкого канала – это произошло на другом корабле за сотни миль.

29-летняя Марва Аль-Сулайдар была в море в качестве первого компаньона, командующего Аидой IV в Александрии, когда Огромный контейнеровоз когда-либо Я случайно застрял в потоке, Сообщает BBC.

Экипаж корабля “Суэцкий канал” отмечает видео после его выхода на свободу

Но в Интернете распространились слухи и фальшивые заголовки новостей о том, что она стояла за морской катастрофой, которая нарушила основной маршрут доставки почти за неделю до релиза Ever Given.

«Я была шокирована. Я чувствовала, что меня могут преследовать, возможно, потому, что я успешная женщина в этой области или потому что я египтянин, но я не уверена», – сказала она газете.

Капитан Evergiven не разглашается, но египетские официальные лица заявили, что в прошлом месяце судно могло совершить проступок из-за человеческой ошибки.

Эльселехдар, которая не работает в судоходной компании, сказала, что слухи о ее причастности, по-видимому, были вызваны снимком экрана с фальшивым заголовком арабских новостей.

«Эта фальшивая статья на английском языке, поэтому она распространилась по другим странам», – сказал аль-Сулайхдар BBC. «Я очень старался отрицать то, что было упомянуто в статье, потому что это повлияло на мою репутацию и все усилия, которые я приложил, чтобы быть там, где я сейчас».

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Ложная история побудила троллей тоже преследовать ее.

«Комментарии к статье были очень негативными и резкими, – сказала она, – но есть много других поддерживающих комментариев от обычных людей и людей, с которыми я работаю».

«Я обращаюсь к женщинам, желающим заниматься морским спортом, – бороться за то, что вы любите, и не позволять никакому негативу влиять на вас», – сказала она.

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