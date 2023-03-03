Лондонский суд разрешил «беспрецедентную» продажу российской доли

ЛОНДОН (Рейтер) — Высокий суд Лондона постановил, что директора Sova Capital, обанкротившейся лондонской брокерско-дилерской компании, когда-то контролируемой российским банкиром Романом Авдеевым, могут использовать новую структуру сделки для обмена портфеля российских акций.

В деле, в котором подчеркивается, что владельцы российских активов, торговать которыми стало почти невозможно из-за санкций, связанных с войной в Украине, проверяют возможность выхода, Верховный суд постановил, что сделка менеджеров Sova Capital не нарушает западные законы.

Постановление позволяет обменять принадлежащий брокеру портфель российских акций номинальной стоимостью 274 млн фунтов стерлингов (329 млн долларов США) на 233 млн фунтов стерлингов (329 млн долларов США). были поданы. Его выпуск показали в пятницу.

Lovells, юридическая фирма, представляющая руководителей Sova Teneo, заявила в своем заявлении, что структура сделки была «беспрецедентной в Великобритании, где кредитные заявки не имеют технического признания».

Так называемые предложения кредита позволяют кредиторам авансировать свои долги под активы без выплаты наличных и обычно используются в процедурах банкротства в Соединенных Штатах.

В постановлении судьи указывалось, что ценные бумаги могут быть «больше» для инструмента покупки Авдеева «Доминанта», чем для «Сова», и что «Доминанта» «может получить прибыль от сделки».

Однако судья добавил, что это дело возникло из-за «чрезвычайных обстоятельств» банкротства Sova.

Waseet рухнул год назад, когда компании, связанные с Россией, попали под западные санкции. Такие правила, как запрет Кремля учреждениям из стран, которые он считает недружественными, торговать на фондовом рынке, не позволяют Sova продавать ценные бумаги на российской бирже MOEX.

В своем постановлении судья отметил, что «цены на Московскую биржу по российским ценным бумагам не выше номинальных для Sova».

Еще одним препятствием, по его словам, была способность Sova получать ликвидность от продажи ценных бумаг, которые «фактически оказались в ловушке».

На судебном заседании в феврале было сказано, что Teneo обратилась к потенциальным покупателям портфелей, таким как Goldman Sachs и JP Morgan, но не получила достаточного интереса.

(1 доллар = 0,8338 фунта)

(Отчетность Наоми Ровник) Под редакцией Дары Ранасингхе и Александра Смита

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