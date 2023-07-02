Лора Хэддок рассказывает, как ей удалось добиться русского акцента в сериале

Шпионское шоу Netflix, РекрутЛора Хэддок играет Макса Меладзе, русскую женщину, которая угрожает разоблачить агентство, если они не оправдают ее преступлений.

В нем главную женскую роль играет Ной Сентинео, который играет начинающего юриста, ставшего шпионом, по имени Оуэн, которого поймали по делу за то, что он помог Макс очистить свое имя.

В интервью с обмоткао том, как она сделала свой русский акцент правильно для шоу.

«Честно говоря, я люблю работать с акцентами». Она продолжила: «Я лучше буду работать с акцентом, чем не буду работать с акцентом».

«Я начал окружать себя ею, много слушать и заставлять ее играть», — сказал Хэддок о том, как она готовилась играть Макса.

«Я знал, что хочу, чтобы у нее был более низкий тон, чем у меня, поэтому я снизил ее тон. Я просто пою, когда говорю. потому что я обнаружил, что это закономерность, когда я слушал русский акцент или русских женщин, которые говорят по-английски со своим акцентом.

Кроме того, Хэддок рассказала, что не знала о захватывающем финале своего персонажа, пока ей не дали окончательные сценарии.

«Если говорить об этом, было три разных версии того, куда нас завела Макс, — сказал Хэддок.

«Во время съемок мы говорили о том, что было бы правильно, если бы она разыграла свою последнюю карту», ​​— сказала она. «У нее еще остались карты? У нас всегда были разговоры об этом. Но, в конце концов, только когда вы получаете сценарии, вы знаете, что происходит на самом деле. Никаких спойлеров, но это было только тогда, когда сценарии были переданы мне, что я знал, как разворачивалась эта история».

Рекрут Доступно для потоковой передачи сейчас на Netflix.