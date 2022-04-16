Лояльные России сербы на демонстрации в Белграде в поддержку России и против НАТО

БЕЛГРАД (Рейтер) — Тысячи сербов, размахивая российскими и сербскими флагами и неся фотографии президента Владимира Путина, прошли маршем через Белград к посольству России в пятницу в знак протеста против попытки сербского правительства дистанцироваться от Москвы после ее вторжения в Украину.

Толпы людей, многие из которых представляли ультранационалистические организации, присоединились к маршу из центра города к близлежащему российскому посольству, где они включили фонари, исполнили гимны России и Сербии и приветствовали две страны как братские народы.

«Я пришел на этот митинг, чтобы поддержать Россию и громко и четко сказать «нет» политике властей Белграда, принявших позорное решение голосовать против России в ООН», — заявил один из протестующих Младен Обрадович.

За последние недели Белград трижды голосовал за резолюции ООН, осуждающие вторжение России в Украину, и приостанавливал свое членство в главном органе ООН по правам человека. Свои действия в Украине Москва называет «спецоперацией».

Однако Сербия, практически полностью зависящая от российского газа и нефти, отказывается вводить санкции против Кремля и поддерживает регулярные рейсы в Москву.

Демонстранты скандировали скандирования «Нет НАТО» и «Сербы и русские — братья», а также лозунги против президента Александра Вучича, победившего на президентских выборах 3 апреля, в то время как прогрессисты набрали наибольшее количество голосов для формирования правительства.

Ранее на этой неделе в шаге, который эксперты расценили как отказ от военного сотрудничества с Россией, Вучич заявил, что Сербия собирается приобрести двадцать новых и бывших в употреблении западных истребителей.

(Обложка Бранко Филиповича; сценарий Александра Вазовича; редактирование Сандры Малер)