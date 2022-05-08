Луганская школа разбомблена: 60 ​​человек погибли в результате российской бомбардировки, заявил украинский чиновник

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Хайди заявил, что здание школы было разрушено.

«Взрыв произошел внутри здания. (Спасатели) как можно быстрее разбирают завалы. Шансы найти (кого-то еще) живым очень малы. В здании школы находилось 90 человек, 27 выжили, вероятно, 60 погибли», — сказал он. — сказала Хайди.

На кадрах с места происшествия видно, как спасатели обыскивают горящие обломки школьного здания.

Выжившие после бомбардировки рассказали о своих мучительных переживаниях в интервью CNN.

«Меня ударила плита — я согнулся в шар», — сказал мужчина с повязкой на носу и лбу, который предпочел не называть своего имени из соображений конфиденциальности. «Потом еще один взрыв, на нас посыпались камешки. Темнота».

Он продолжил: «В нашей комнате все время кричала женщина. Ее вывели, и она все время кричала. Я сказал ей: не кричи». Мы ничего не слышали».

«Они начали копать», — сказал он. «Я выбрался. Я был как пьяный — потерялся».

На видео школы, которым поделился Hayday в Telegram, видно здание, полностью разрушенное в результате атаки.

Другой выживший, Сергей, сказал, что он находился в подвале школы, когда упала бомба, и что все три этажа здания рухнули «на землю».

«Мы ничего не поняли, — сказал Сергей. «Мы были внутри. Однажды все это отвалилось. Было темно. Вот и все».

Тем временем Евгений описал отчаянный побег.

«Я был первым, кто начал восхождение», — сказал он. «Я собирал кирпичи и выбрасывал их на улицу. Там были доски и доски. Местные жители, которые не были внизу, помогали, и они использовали трубу, чтобы разорвать эти доски».

Выжившие рассказали, что среди соседей, у которых они укрывались, было много пожилых бабушек и дедушек.

«Представьте, что они бомбили», — сказал Сергей. «Обычное село, только пенсионеры и дети».

В заявлении, сделанном в воскресенье, кризисный координатор ООН по Украине и помощник генерального секретаря ООН Амин Авад назвал взрыв «еще одним ярким напоминанием о жестокости этой войны».

«Гражданские лица и гражданская инфраструктура должны быть сохранены во время войны; эти обязательства по международному гуманитарному праву не подлежат обсуждению», — сказал Авад. «Чем скорее мы будем стремиться к мирному прекращению войны, тем лучше для людей здесь, в Украине и во всем мире».

Западные страны гневно отреагировали на бомбардировки. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в воскресенье, что она «в ужасе», добавив: «Преднамеренное нанесение ударов по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре равносильно военным преступлениям. Мы обеспечим привлечение к ответственности режима Путина».

После вторжения Москвы в Украину российские войска неоднократно наносили удары, спасаясь бегством или укрывая мирных жителей.

Россия атаковала все школы, детские сады и больницы, в соответствии с в ООН.

Amnesty International заявила в пятницу, что российские силы «должны предстать перед судом за серию военных преступлений», совершенных в регионе к северо-западу от Киева, после расследования, проведенного группой в Украине.

Следствие, основанное на «десятках допросов и всестороннем изучении вещественных доказательств», зафиксировало «незаконные авиаудары по Бородинке и внесудебные казни в других городах и селах, в том числе в Буче, Андреевке, Здвижевке и Форзеле».

Бои в Луганске бушуют уже несколько месяцев, особенно после того, как Россия переориентировала свое вторжение на восточную часть Донбасса.

Хайди сказала украинскому телевидению в субботу, за несколько часов до взрыва в школе, что ситуация сложная.

«Наибольшее усилие противника было приложено для прорыва Попасной и направления на Северодонецк и Воеводовку. Они задействовали наибольшее количество своих сил и средств», — сказал он.

«Здесь постоянно наибольшее количество ракет, ракет и ударов с воздуха — просто ужасная ситуация. Наши мужчины держат, мы ждем помощи, подкрепления», — сказал он.

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