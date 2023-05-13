Луганский ракетный обстрел «ранил детей российского депутата»

Российские официальные лица заявили, что ракеты, выпущенные украинскими войсками, ранили шестерых детей и члена российского парламента, а также повредили два заброшенных завода в восточной части Луганска.

Власти Луганска заявили, что две тактические ракеты «Гром» украинского производства повредили или разрушили здания разливочного завода и завода по производству чистящих средств в главном городе области, примерно в 100 км от линии фронта.

Она добавила, что в пяти домах выбиты окна.

Изображение, сопровождающее пост, показывает здание, в значительной степени превращенное в руины, с одной уцелевшей стеной.

Леонид Пасечник, глава региона, аннексированного Россией в прошлом году, заявил, что шестеро детей получили ранения. По официальным данным, ранен депутат нижней палаты Государственной Думы российского парламента Виктор Володацкий.

На видео, размещенных ранее в социальных сетях, видно, как большой столб густого черного дыма вздымается над Луганском, который находится примерно в 30 километрах от границы с Россией.

Поскольку город находится далеко от украинских позиций, аналитики предполагают, что Украина могла использовать новую ракету большей дальности.

Пасник сказал, что нападение было совершено, чтобы сорвать празднование Дня Республики в этом районе.

Немедленной официальной реакции Киева на предполагаемые удары не последовало.

Украинский телеканал «Сусылин Донбасс» сообщил о взрывах в городе со ссылкой на жителей.

Он недосягаем для большинства ракет малой дальности, таких как HIMARS, поставленные Соединенными Штатами, которые Украина до сих пор в основном использовала в конфликте.

На этой неделе Великобритания заявила, что поставила Украине несколько крылатых ракет большой дальности, способных поражать цели на расстоянии 300 км. Это самые длинные ракеты, поставленные Украине ее западными союзниками.

Ранее в этом году Соединенные Штаты заявили, что начнут поставлять в Украину бомбы малого диаметра наземного базирования и «умные бомбы» с GPS-наведением с дальностью действия около 150 км.