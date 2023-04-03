Луис Дрейфус присоединяется к бегству мировых зернотрейдеров из России

МОСКВА (Рейтер) — Группа заявила в понедельник, что Louis Dreyfus прекратит экспорт российского зерна с 1 июля, присоединившись к другим мировым трейдерам в отмене деятельности крупнейшего в мире экспортера пшеницы.

Большинство международных зернотрейдеров приостановили новые инвестиции в Россию после вторжения Москвы в Украину в прошлом году, но продолжают поставлять российскую пшеницу.

«Корпорация Louis Dreyfus (LDC) прекратит экспорт зерна из России с 1 июля 2023 года, поскольку в стране продолжают расти проблемы с экспортом зерна, а также оценивает варианты передачи новым владельцам существующих российских зерновых и бизнес-активов», Об этом говорится в сообщении LDC.

С аналогичным заявлением в своем выступлении ранее выступил глава местного подразделения.

В заявлении Минсельхоза России говорится, что оно получило уведомление от Louis-Dreyfus Vostok (East) о прекращении работы с экспортом российского зерна. Она сказала, что этот шаг не повлияет на объем экспорта российского зерна.

Международные торговые компании Cargill и Viterra объявили на прошлой неделе, что они больше не будут заниматься экспортом российского зерна, хотя судоходное подразделение Cargill заявило, что продолжит транспортировать зерно из портов страны, а местное руководство Viterra намерено создать новую торговую компанию.

В период с июля 2022 г. по март 2023 г. Viterra отгрузила около 2,4 млн тонн пшеницы из России, Cargill — 1,6 млн и Dreyfus — 0,8 млн из общего объема 33,7 млн ​​за этот период, по оценкам сельскохозяйственной консалтинговой компании SofEcon.

На продукцию из России и Украины приходилось 2% продаж LDC Group в прошлом году по сравнению с менее чем 4% годом ранее, сообщила компания, представив свои результаты за 2022 год 22 марта.

Генеральный директор Майкл Гилши заявил тогда агентству Рейтер, что LDC «не планирует каких-либо немедленных изменений» в России, но оставляет за собой право адаптироваться «в соответствии с меняющимися обстоятельствами».

В LDC отказались комментировать причины заявления, сделанного в понедельник.

LDC управляет элеваторами в России и речным отгрузочным терминалом в Приазовье на юге страны.

Он также участвует в долго откладывавшемся совместном предприятии по строительству глубоководного экспортного терминала на Таманском полуострове, по которому компания зафиксировала убытки в размере 156 миллионов долларов по результатам 2022 года.

Об этом сообщает Рейтер. Монтаж Кевина Леви и Коннора Хамфриса

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.