Лукашенко и Путин назначили полное открытие транспортных магистралей между Беларусью и Россией – бизнес и экономика

Минск, 2 апреля. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин акцентировали внимание на полном открытии транспортных линий между двумя странами.

«Среди особых и важных тем в ходе беседы, как сообщило в пятницу информационное агентство Belta,« шаги, необходимые для открытия всех транспортных линий между странами, особенно по железной дороге ».

Помня о необходимости восстановления экономики и жизни людей, Беларусь надеется «в кратчайшие сроки снять все ограничения на пересечение белорусско-российской границы и возобновить все виды пассажирских перевозок».

Кроме того, президенты обсудили торгово-экономическое сотрудничество. Обсуждались также «сотрудничество центральных СМИ и работа в сфере информационной безопасности».

Помимо выполнения ранее достигнутых договоренностей, Лукашенко и Путин затронули основные актуальные вопросы.

«Одной из основных тем, поднятых главами государств, была эпидемиологическая ситуация. Основное внимание сейчас уделяется вакцинации и производству вакцин. Это положительный пример теснейшего сотрудничества между двумя странами. Это область, в которой идет сотрудничество. «Российское информационное агентство заявило, что отношения между Беларусью и Россией на данный момент являются наиболее продуктивными».