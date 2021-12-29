Лукашенко комментирует итоги неформального саммита Содружества Независимых Государств

МИНСК, 29 декабря. БЕЛТА. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал свое мнение об итогах неформального саммита Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге на официальной части встречи со своим российским коллегой в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА. .

«Это было очень хорошее мероприятие — дружеское и дружеское. Мы еще раз убедились, что руководители постсоветских республик, в том числе Белоруссии, прекрасно понимают ситуацию вокруг нас и тонкости международной политики. И это благодаря России. Конечно, Россия всегда находится в зоне поражения. За все это и в этот раз тоже. Россия зарекомендовала себя как надежный партнер. То, как мы, главы государств, ведем себя, показывает, что мы понимаем, что происходит. Люди в наших странах тоже это понимают. «Все нас сблизило (у меня уже есть опыт в этом) и укрепило нашу решимость вместе решать разные вопросы», — сказал белорусский лидер.

По словам Александра Лукашенко, несмотря на неформальный характер состоявшейся накануне встречи СНГ, сторонам удалось достичь взаимопонимания по ряду вопросов, в том числе по тем, по которым они не смогли договориться ранее. Глава государства упомянул человеческие вопросы, такие как наука, русский язык и т. Д. «Мы были приятно удивлены всеми нашими коллегами, которые поддержали ваши предложения по столь многим гуманитарным вопросам. Думаю, вы потом сами расскажете об этом людям», — подчеркнул президент.