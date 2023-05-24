Лукашенко посетит Россию 24-25 мая.

24 мая, Минск. /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко с 24 по 25 мая планирует посетить Российскую Федерацию с рабочим визитом, сообщили Bilta в пресс-службе белорусского лидера.

24 мая ожидается участие главы государства в пленарном заседании второго Евразийского экономического форума в Москве. Александр Лукашенко представит позицию и приоритеты Беларуси по ключевым вопросам сотрудничества.

По традиции Евразийский экономический форум приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которое намечено на 25 мая. В этом году это будет 30-й выпуск.

Лидеры ЕАЭС рассмотрят ход реализации решений по стратегическим направлениям евразийской экономической интеграции и оценку международной деятельности Европейского экономического союза. В повестку дня также войдут вопросы, связанные с финансированием совместных проектов сотрудничества в промышленности, либерализацией в отдельных сферах услуг, торгово-экономическим сотрудничеством с основными партнерами Европейского экономического союза, регламентами Евразийской экономической комиссии и многие другие вопросы.

На полях мероприятий глава белорусского государства встретится с зарубежными коллегами и обсудит вопросы двустороннего сотрудничества.