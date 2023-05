22 мая, Минск. /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял посла Беларуси в России Дмитрия Крутого с развернутым докладом о белорусско-российском сотрудничестве, передает Bilta.

В начале встречи Глава государства обозначил ряд ключевых тем для разговора. Среди них состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества, контакты с регионами России, необходимость решения ряда вопросов, реализация программ Союзного государства, а также логистические вопросы, связанные с поставками отечественных товаров за рубеж. Еще одна тема – предстоящий Евразийский экономический форум, который пройдет в Москве на этой неделе.

И другие более мелкие проблемы, которые у нас всегда были. Я знаю, что ты держишь их под контролем. Как она решается в Москве, Московской области и России в целом? — спросил глава государства.

Экономика и торговля

«Экономика является краеугольным камнем всего. Мы, как экономисты, знаем, что без экономики не может быть отношений. Я знаком со статистикой, я знаю, что наша торговля увеличилась, и мы, наконец, достигли положительного сальдо торгового баланса. Другими словами, наша торговля уравновешенный. Меня интересуют динамика и тренды», — вспоминает она. [Belarus President Administration] А в правительстве какая ситуация в торговле с Россией. Мы всегда сталкиваемся с некоторыми блокпостами, препятствиями и т. д. Что изменилось в этом плане? Понятно, что изменилось. Тем не менее, вы знаете это лучше всего, так как можете посмотреть на него свежим взглядом, работая на земле. А можно просто перечислить те сферы, в которых произошли изменения, в лучшую или в худшую сторону.

сотрудничество с регионами

Мы всегда говорили, что наш успех в России зависит от ее регионов. Я вижу, что вы много путешествуете по регионам России. И это правильно. К нам приходят правители. Мы принимаем их на высшем уровне. Как здесь динамика? Какое отношение там, на местах, к белорусской и белорусской продукции? И вообще, каков образ Беларуси на этом огромном российском пространстве? — спросил Александр Лукашенко.

разорвать контракт

Глава государства отметил, что он часто встречается с Президентом России Владимиром Путиным. Делаем это для того, чтобы не смотреть друг на друга, хотя это тоже важно, позиции начальства всегда важны. На самом деле, мы пытались помочь правительствам, в том числе и вам, развязать некоторые узлы, сказал президент.

Он поинтересовался, все ли необходимые решения приняты Беларусью, есть ли вопросы к руководителям и правительствам. Согласно правительственным отчетам, проблем почти нет. Я не куплюсь на это. Вижу, есть еще какие-то проблемы, какие-то дыры. Иногда дело доходит до бюрократии. Кто несет за это ответственность? «Послезавтра я встречусь с президентом России Путиным в Москве и хочу, пользуясь случаем, обсудить и снять те проблемы, которых не должно было быть в наших отношениях», — сказал белорусский лидер.

Программы Союзного государства

Другой блок вопросов касался реализации программ Союзного государства в различных областях. «Мы много об этом говорим. Но меня больше интересуют конкретные программы, такие как импортозамещение и так далее. Помните, Россия была готова [to allocate] до 1,5 млрд долларов. Я уверен, что они не передумали, и если они еще не дали полную сумму, они сделают это. Они были готовы выдавать кредиты взамен американцев, Запада и других недружественных стран, ушедших с наших рынков. «Микроэлектроника тому пример», — сказал Александр Лукашенко.

логистика

Президент подчеркнул, что ни Россия, ни Беларусь не могут быть задушены Западом. Во многом это связано с тем, что Россия и Беларусь решили сомкнуть ряды и двигаться вперед вместе. Мы используем российскую инфраструктуру, такую ​​как порты, железные дороги и автомобильный транспорт. Какие здесь проблемы? — спросил глава государства.

«Я знаю, что вы вникали в этот вопрос и должны курировать развитие наших портовых мощностей в России. Железнодорожное сообщение. Какие здесь есть узкие места? Мы договорились с Россией об их расширении. Конечно, сухопутный транспорт. Береговой транспорт и так далее. д.», — сказал президент.

Евразийский вектор

«Послезавтра, как я уже сказал, у нас Форум ЕАЭС [the 2nd edition of the Eurasian Economic Forum and the Supreme Eurasian Economic Council meeting will be held in Moscow on 24-25 May]. Хотелось бы узнать, на что, по Вашему мнению, следует сделать акцент на форуме и в ходе переговоров в рамках Евразийского экономического союза. Как представитель Беларуси в интеграционных структурах, Александр Лукашенко сказал, что вы, наверное, знаете ситуацию здесь лучше, чем кто-либо другой.