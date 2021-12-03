Лукашенко: экономика Беларуси испытывает беспрецедентное внешнее давление

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле в Москве, Россия, 9 сентября 2021 года.

МОСКВА (Рейтер). Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в пятницу, что экономика находится под беспрецедентным внешним давлением, на следующий день после того, как Соединенные Штаты и их союзники ввели санкции в отношении десятков физических и юридических лиц в Беларуси.

Последний раунд санкций направлен на резкое усиление давления на Лукашенко, которого правительства западных стран обвиняют в фальсификации президентских выборов, а также в приказе массированного подавления инакомыслия и вытеснения мигрантов с Ближнего Востока к границе с Польшей — все это он отрицает. Подробнее

«Наша экономика находится под внешним давлением беспрецедентного масштаба и глубины», — цитирует слова Лукашенко государственное информационное агентство Белта. «Агрессивная риторика продолжается».

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Лукашенко заявил, что Беларуси удалось сохранить экономический рост. В прошлом году экономика сократилась на 0,9%, а согласно октябрьскому прогнозу Всемирный банк ожидает, что в 2021 году она вырастет на 1,2%.

Лукашенко заявил, что белорусским властям необходимо обеспечить снижение инфляции до 6% в 2022 году по сравнению с 10,5% по состоянию на 1 ноября.

«Мы планируем добиться однозначной инфляции на уровне 6% в 2022 году», — сказал он.

Акции мировых производителей калия выросли в четверг после санкций против Белорусской калийной корпорации, экспортного подразделения государственной компании по производству калия Беларуськалий и основного источника иностранной валюты в Минске. Подробнее

После введения санкций БКК заявила в пятницу, что будет действовать в рамках существующих правовых рамок, но не вдавалась в подробности.

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(Репортаж Марии Кисиловой и Александра Марроу) Редакция Марка Тревеляна

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