«Лукойл» договорился о продаже итальянского НПЗ

Данный контракт не имеет ценности

Достичь успеха по сравнению с другими изменениями собственности

Требуется одобрение правительства Италии

ЛОНДОН/РИМ, 9 янв. (Рейтер) — Лукойл (ЛКОХ.ММ) Компания продала свой итальянский нефтеперерабатывающий завод компаниям, поддерживаемым крупной торговой фирмой, что стало первой крупной продажей активов после вторжения Москвы в Украину, сообщили компании в понедельник.

С момента своего создания после распада Советского Союза «Лукойл» был одним из самых активных покупателей западных активов российских компаний, но эти иностранные активы стали проблематичными после того, как Запад ввел широкие экономические санкции против России в ответ на вторжение Москвы в Украину. .

Продажа завода группе, возглавляемой кипрской частной инвестиционной компанией GOI Energy и поддерживаемой базирующейся в Женеве компанией Trafigura, привела к некоторому успеху в течение нескольких месяцев переговоров и нерегулярных процессов в других местах, поскольку Москва и Запад захватывают активы друг у друга.

Глобальные санкции заморозили около 300 миллиардов долларов, почти половину золотовалютных резервов России, хотя «Лукойл» не является прямым объектом западных санкций.

Процесс продажи может включать в себя немецкий нефтеперерабатывающий завод «Роснефть» в Шведте и конфискацию «Газпром Германия» или конфискацию Россией «Сахалина-1» у Exxon Mobil. (XOM.N).

GOI Energy управляется Майклом Бобровым, генеральным директором Green Oil, израильской компании, владеющей контрольным пакетом акций крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Израиля Basan Group.

Компании заявили, что Trafigura предоставит некоторое финансирование и будет заниматься распределением сырой нефти и производством нефтепродуктов. Trafigura не владеет акциями завода.

Сделка знаменует собой расширение нефтеперерабатывающего завода Trafigura, которая в 2021 году заключила аналогичную сделку с Prax для нефтеперерабатывающего завода в Великобритании. Trafigura владеет 3% акций итальянского нефтеперерабатывающего завода Saras, косвенной долей основного нефтеперерабатывающего завода в Индии Nayara и управляет двумя меньшими нефтеперерабатывающими заводами через свою дочернюю компанию Puma Energy.

Завод ISAB на Сицилии перерабатывает 320 000 баррелей сырой нефти в день, что составляет примерно пятую часть нефтеперерабатывающих мощностей Италии, и на нем непосредственно занято около 1000 человек в экономически депрессивном регионе на юге страны.

Согласно заявлению, сделка должна быть закрыта в марте. Они не обеспечивают ценность сделки. Предыдущие обсуждения цены с другими участниками торгов были всего 1,5 миллиарда евро (1,61 миллиарда долларов).

Сделка по продаже завода требует одобрения правительства Италии, которое имеет право блокировать или налагать условия на сделки с участием компаний, которые считаются стратегически важными, известные как ограничения Golden Power.

«Правительство потребует взять на себя обязательства по переводу завода на экологически чистую энергию и оживлению его промышленности», — говорится в заявлении министерства промышленности Италии, добавив, что гарантии занятости также повлияют на рейтинг Рима.

(1 доллар = 0,9306 евро)

Репортаж Джулии Пейн в Лондоне и Джузеппе Фонте в Риме; Под редакцией Дэвида Эванса и Барбары Льюис

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