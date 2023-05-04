«Лукойл» завершил продажу нефтеперерабатывающего завода ISAB в Италии

МОСКВА, 4 мая (Рейтер) — Второй по величине производитель нефти в России Лукойл (LKOH.MM) сообщил в четверг, что его дочерняя компания Litasco завершила продажу нефтеперерабатывающего завода ISAB на Сицилии кипрской частной инвестиционной компании GOI Energy после одобрения итальянскими властями.

Финансовые подробности не разглашаются.

В заявлении GOI Energy говорится, что она стремится сделать нефтеперерабатывающий завод «одним из крупнейших энергетических узлов Европы», работая с отраслевыми партнерами, включая торговца сырьевыми товарами Trafigura.

«ISAB и Trafigura… подписали долгосрочные коммерческие соглашения, которые обеспечат бесперебойность поставок сырья и закупку готовой продукции. Trafigura будет играть ключевую роль в обеспечении полноценной работы НПЗ в будущем», говорится в заявлении.

Завод ISAB на Сицилии перерабатывает 320 000 баррелей сырой нефти в день, что составляет примерно пятую часть нефтеперерабатывающих мощностей Италии. В компании работает около 1000 человек в экономически депрессивной южной части Италии.

«Лукойл» заявил в январе, что достиг предварительной договоренности о продаже нефтеперерабатывающего завода компании GOI Energy после того, как в феврале прошлого года началось вторжение в Украину.

В то время как «Лукойл» не подвергался прямым санкциям Запада в отношении России, на нефтеперерабатывающий завод ISAB повлиял запрет Москвы на сырую нефть, поскольку банки неохотно совершают покупки у связанной с Россией компании.

После тщательного рассмотрения положений «Золотой силы», направленных на защиту отраслей, считающихся стратегически важными, итальянское правительство в конечном итоге дало условное одобрение сделки.

«Приобретение ISAB компанией GOI представляет собой важную веху, поскольку знаменует собой начало новой эры для нефтеперерабатывающего завода», — сказал генеральный директор GOI Михаил Бобров.

Доклад Владимира Солдаткина; Монтаж Джона Харви

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